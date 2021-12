Německá sociální demokracie schválila koaliční dohodu se Zelenými a liberály

Berlín - Německá sociální demokracie (SPD) na mimořádném sjezdu takřka jednomyslně schválila koaliční smlouvu se Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP). Aby se sociální demokrat Olaf Scholz stal novým německým kancléřem, musí s koaliční smlouvou souhlasit i zbylé dvě strany. FDP bude o dohodě hlasovat na nedělním sjezdu, Zelení výsledek vnitrostranického hlasování oznámí v pondělí.

Pro koaliční smlouvu hlasovalo 98,8 procenta delegátů. Pokud souhlas vysloví i Zelení a liberálové, což se očekává, zvolí poslanci Spolkového sněmu Scholze kancléřem ve středu 8. prosince.

Trojice stran se v koaliční smlouvě dohodla, že posílí rozvoj produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů, aby bylo možné uzavřít uhelné elektrárny ideálně do roku 2030. Nulové emise skleníkových plynů chce koalice do roku 2045. SPD, Zelení a FDP plánují velké investice do zdravotnictví, digitalizace a bydlení, přejí si posílit pravomoce Evropského parlamentu, prohloubit integraci Evropské unie a jednat konstruktivně s Ruskem i Čínou.

Scholz v dnešním projevu před hlasováním označil za mimořádné, že SPD nyní může zahájit novou cestu k budoucnosti Německa. Změnu po šestnáctileté vládě dosluhující konzervativní kancléřky Angely Merkelové přirovnal k roku 1969, kdy sociální demokrat poprvé usedl do kancléřského křesla. Tehdy to byl Willy Brandt, který ukončil poválečnou nepřetržitou vládu konzervativních kancléřů.

"O mě nejde, jde o vás a o váš lepší život," řekl Scholz o své budoucí vládě. "Chceme lepší podmínky pro naše děti, pojištění, důchody, chceme stavět byty," řekl. Zdůraznil, že je třeba začít s náročnými projekty, které přesahují horizont současného desetiletí. Jako příklad zmínil boj se změnami klimatu, rozvoj železnice a digitalizaci.

Scholz, který je znám jako člověk, který skrývá své emoce a zachovává za každé situace vážnost, dnes spolustraníky pobavil, když se přeřekl. "Slogany, které byly na plakátech, se dostaly do volebního programu," řekl Scholz. Následně se opravil a řekl, že tyto sliby jsou i v koaliční smlouvě. "Musím se posunout v čase," řekl, což přítomné straníky v sále rozesmálo. To je v případě Scholze spíše výjimečné.

Scholzův chybějící smysl pro humor je často tématem médií i politiků. Bývalý americký velvyslanec v Německu John Kornblum před zářijovými volbami označil Scholze za dost možná nejnudnějšího člověka v Německu a deník The New York Times napsal, že je zábavnější sledovat vařící se vodu než Scholze. To, že by neměl emoce, Scholz v jednom z televizních pořadů před volbami popřel. "Mám emoce a lidé to vědí. Ucházím se ale o kancléřský úřad a nikoli o místo ředitele cirkusu," dodal s kamennou tváří.

Scholz na dnešním sjezdu, kterého se straníci až na výjimky zúčastnili digitálně, hovořil také o pandemii nemoci covid-19. Prohlásil, že rozsáhlá omezení pro neočkované jsou pochopitelná a správná, protože populace není stále dostatečně proočkovaná. "Většina obyvatel očkování má. Značná většina, na to nesmíme zapomenout. Stále to ale není dost, proto musíme s pandemií nadále bojovat," řekl. V Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, je zatím vakcinováno 68,9 procenta lidí.

SPD se za týden sejde znovu, tentokrát k řádnému sjezdu, na kterém zvolí nové předsednické duo. Tím se stane stávající spolupředsedkyně Saskia Eskenová a současný generální tajemník Lars Klingbeil, který nahradí dosavadního spolupředsedu Norberta Waltera-Borjanse.