Berlín - Německá průmyslová výroba se v srpnu překvapivě vrátila k růstu, zvýšila se o 0,3 procenta proti předchozímu měsíci. Vyplývá to z dnešní zprávy spolkového statistického úřadu. Údaje podle agentury Reuters přinášejí naději, že předpokládaný pokles německé ekonomiky ve třetím čtvrtletí nebude příliš prudký.

Analytici předpovídali, že průmyslová výroba vykáže za srpen pokles o 0,1 procenta. Červencový pokles produkce statistický úřad opravil na 0,4 procenta z původně ohlášených 0,6 procenta.

Německé hospodářství se v poslední době potýká se slabší globální poptávkou, která má negativní dopad na německý export a průmysl. K potížím německé ekonomiky přispívá obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou a nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve druhém čtvrtletí snížil o 0,1 procenta po nárůstu o 0,4 procenta v prvním kvartálu. Analytici odhadují, že pokles zaznamenal také ve třetím čtvrtletí. To by znamenalo, že německá ekonomika se dostala do recese, která se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.