Německá policie zpřísnila kontroly na frankfurtském letišti

Berlín/Frankfurt/Tel Aviv - Německá policie zpřísnila na největším německém letišti ve Frankfurtu nad Mohanem kontroly u příletů z epidemicky vysoce rizikových zemí. Informovala o tom dnes agentura DPA. Německo ode dneška považuje kvůli prudkému šíření koronavirové nákazy za vysoce rizikovou i Českou republiku. Cestující z Česka a dalších takových zemí se musejí připravit na přísnější kontroly a zejména mít potvrzení o negativním testu na koronavirus. Izrael kvůli covidu-19 na týden zruší všechny osobní lety.

Na zpřísnění opatření dnes reagovala i spolková policie na frankfurtském letišti. "Dohromady dnes provádíme mimořádné kontroly u 17 přistávajících strojů z pěti zemí," řekl mluvčí německé policie Reza Ahmari. Jen dopoledne byly kontroly provedeny u čtyř letounů. "Dosud šlo všechno hladce," řekl Ahmari a dodal, že kontroly se nejvíce týkají příletů ze Španělska.

Konkrétně policisté kontrolují, zda mají pasažéři digitálně vyplněný příslušný vstupní formulář. Pokud ne, musejí tak učinit ručně. Kromě toho se musejí všichni příchozí cestující prokázat negativním testem na koronavirus. Tomu se však lze podrobit i v tranzitním prostoru. Kdo test odmítne, je vykázán zpět.

Toto prověřování se podle policie koná ještě před vlastní hraniční kontrolou, a sice přímo na letišti. Všechna opatření se provádějí v těsné součinnosti se zdravotnickými úřady, hesenskou zemskou policií, provozovatelem letiště a příslušnými přepravci.

Německo ode dneška považuje za vysoce rizikové především země s mnohem prudším nárůstem případů koronavirové infekce než v Německu, zpravidla s více než 200 nově nakaženými na 100.000 obyvatel za týden. Patří mezi ně i Česká republika společně například se Spojenými státy, Španělskem, Portugalskem, Slovinskem, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou, Kosovem, Severní Makedonií a Egyptem.

Hlavním omezením pro běžné cesty z těchto zemí do Německa je to, že už při příjezdu je nezbytné mít u sebe negativní test. I při negativním testu ale musí lidé nastoupit do desetidenní karantény, kterou lze ukončit dalším negativním testem nejdříve po pěti dnech izolace.

U pozemních cest do Německa zpřísnění pocítí zejména pendleři. Sasko po nich bude ode dneška požadovat dva testy na koronavirus týdně, pro vstup do Bavorska se budou muset čeští přeshraniční pracovníci nechat testovat každých 48 hodin.

Izrael kvůli covidu-19 na týden zruší všechny osobní lety

Izrael zruší od pondělních 23:00 SEČ do 31. ledna veškerou osobní leteckou dopravu na svých letištích ve snaze zpomalit šíření nového koronaviru. Informoval o tom dnes list Haarec, podle nějž na izraelských letištích nebudou moci přistávat letadla zahraničních aerolinek. Opustit zemi v tomto období bude rovněž možné jen za výjimečných okolností.

"Jsme napřed před celým světem. Žádný stát neudělal to, na co se chystáme my - hermeticky uzavíráme zemi," řekl dnes na brífinku premiér Benjamin Netanjahu.

Zákaz se nebude týkat zahraničních nákladních, hasičských či zdravotnických letadel. Určitá omezení budou platit rovněž pro izraelské letecké společnosti.

Výjimku budou mít také osoby, které potřebují cestovat do zahraničí kvůli lékařským zákrokům, pracovníci v nezbytných odvětvích, kteří nemohou pracovat dálkově, či lidé cestující na pohřby rodinných příslušníků.

Podle ministra dopravy Miriho Regeva nebude během zákazu poprvé umožněno židům imigrovat do Izraele, "pokud to nebude otázka života a smrti".

Devítimilionový Izrael zaregistroval dosud přes 595.000 případů nákazy koronavirem, s nemocí covid-19 tam zemřelo více než 4300 lidí. Nachman Aš, který koordinuje protiepidemická opatření, v týdnu prohlásil, že 30 až 40 procent infikovaných v zemi má takzvanou britskou variantu koronaviru, která je podle vědců nakažlivější. Mutace se podle něj do několika týdnů stane v zemi dominantní. Vláda v úterý rozhodla o prodloužení ochranné uzávěry země do konce ledna.