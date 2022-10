Německá opozice vytkla vládě migrační politiku a chybějící kontroly s Českem

Berlín - Německé kontroly na hranicích s Rakouskem nedávají smysl, když chybí ostraha pomezí s Českem, přes které nyní do Německa vede migrační trasa. Během dnešní debaty ve Spolkovém sněmu to prohlásila místopředsedkyně opoziční frakce CDU/CSU Andrea Lindholzová. Konzervativní unie CDU/CSU, která je největší opoziční silou v parlamentu, požaduje po vládě sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze razantní zpřísnění migrační politiky.

"Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová řekla, že chce zabránit nelegální migraci. Pak ale nedává smysl, že vyloučila kontroly na německo-české hranici, přes kterou nyní dochází k nejvíce nelegálním vstupům do Německa," řekla Lindholzová. Tím, že Faeserová prodloužila stálou ostrahu hranic s Rakouskem a na českém pomezí ohlásila pouze zpřísněné namátkové kontroly, vyslala podle Lindholzové jasný signál převaděčům a pašerákům lidí, kudy je cesta do Německa volná.

Konzervativci k dnešní debatě ve Spolkovému sněmu předložili návrh nazvaný Okamžité ukončení zvláštního přístupu k migrační politice v Evropě. V něm požadují po vládě sociálnědemokratického kancléře Scholze, aby výrazně přitvrdila svou migrační politiku. Konzervativci rovněž chtějí, aby se společná migrační a azylová politika dostala na jednání říjnového summitu Evropské unie.

Jádrem debaty, kterou doprovázely často rozhořčené a nesouhlasné projevy vládních sociální demokratů a Zelených a také protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), byla takzvaná nelegální migrace. Otázka možných hraničních kontrol s Českem byla spíše okrajová, neboť opozice usiluje především o celkovou změnu migrační politiky, neboť tu současnou považuje za příliš vstřícnou. Alexander Throm z CDU/CSU řekl, že z evropských států se jediné Německo nesnaží nelegálním přechodům hranice bránit. "Německo je jako řidič, který se řítí po dálnici v protisměru," řekl.

Bernd Baumann z AfD poslancům řekl, že ho návrh konzervativní unie překvapil, protože CDU/CSU byla až do loňského roku 16 let u moci a nic v této věci neudělala. "Účinných kontrol na hranicích jste se báli jako čert svěcené vody," řekl na adresu konzervativců. "Milionům migrantů jste umožnili přijít do Německa a změnit od samého jádra naše města, vesnice a vlast," dodal.

Baumann tak očividně narážel na rozhodnutí někdejší konzervativní kancléřky Angely Merkelové, která na vrcholu uprchlické krize v roce 2015 otevřela německé hranice běžencům. Za to shodou okolností nyní obdržela renomovanou Nansenovu cenu od Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).