Německá ministryně vnitra chystá opatření na hranicích, jednala s Rakušanem

Praha - Německo připravuje na hranicích s Českem a Polskem dodatečné kontroly, jejichž cílem budou převaděči migrantů. V rozhovoru pro úterní vydání deníků skupiny Funke to prohlásila spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Mluvčí spolkového ministerstva vnitra na tiskové konferenci řekl, že Faeserová jedná s Prahou a Varšavou o nových opatřeních na společném pomezí. Řekl také, že ministryně o víkendu na toto téma hovořila se svým českým kolegou Vítem Rakušanem a že ve čtvrtek se na okraj zasedání ministrů vnitra států Evropské unie s Faeserovou sejde také polský ministr vnitra Mariusz Kamiński.

"Abychom zastavili převaděče, připravujeme nyní dodatečné kontroly na našich hranicích s Polskem a Českem," citoval Faeserovou deník Berliner Morgenpost, který patří do skupiny Funke. "Naše dodatečná opatření velmi úzce propojujeme s již beztak intenzivními skrytými pátráními v celém pohraničí. Se svými kolegy v Česku a Polsku jsem v těsném kontaktu, abychom se mohli dohodnout na dobře koordinovaných opatřeních," uvedla ministryně. Dodala, že cílem je co nejvíce zvýšit tlak na převaděče, kteří pašují migranty do Německa v život ohrožujících podmínkách.

Mluvčí ministerstva vnitra dnes novinářům řekl, že Faeserová s Polskem a Českem jedná o možnostech, jak by spolková policie mohla kontrolovat celé pohraničí. Uvedl, že v úvahu přichází i přítomnost německých policistů na druhé straně hranice, tedy v Polsku a v Česku. O takovém postupu hovořila Faeserová v nedělním rozhovoru s listem Welt am Sonntag, kdy zmínila jako vzor Švýcarsko.

Spolkoví policisté mohou v těsné spolupráci se švýcarskými policejními silami provádět kontroly již na švýcarském území, a zabránit tak neoprávněnému vstupu migrantů do Německa. "Podobné by to mohlo být s Českem. Jednání o tom již probíhají," řekla nedělníku. V rozhovoru nevyloučila krátkodobé obnovení stálých hraničních kontrol s Českem a Polskem, označila je za jednu z možností boje proti převaděčům.

Rakušan v reakci na rozhovor ve Welt am Sonntag sdělil ČTK, že s Faeserovou je v kontaktu průběžně a že policejní sbory obou států intenzivně spolupracují. Dnes pak v pořadu Ptám se já na webu Seznam Zprávy řekl, že se s Faeserovou dohodl na tom, že němečtí policisté společně s českými budou moci dohlížet na migrační situaci už na české straně hranice. Obě země podle něj také chystají společné akce proti převaděčům. Pokud přinesou výsledek, Faeserová podle Rakušana nebude uvažovat o stálých kontrolách na hranicích.

Za hlavní krok, jak migrační krizi zvládnout, považuje Faeserová jednotný unijní azylový systém. Chce také migrační dohody s unijními sousedy a vylepšení stávajícího ujednání s Tureckem.