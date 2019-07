Německá média o Gottovi píší jako o světové hvězdě nebo ikoně

Berlín - Za první světovou hvězdu z Česka, ikonu populární hudby nebo Zlatý hlas z Prahy označují německá média Karla Gotta před jeho 80. narozeninami, které oslaví v neděli. Magazín Stern při této příležitosti přinesl i rozhovor s českým zpěvákem, který v něm přiznává, že každý den cítí, jak mu tikají hodiny.

Agentura DPA o Gottovi v profilu píše jako o Sinatrovi Východu a zlatém hlasu z Prahy a připomíná, že se vůbec nemusel stát zpěvákem. "Protože se rodilý Plzeňák vyučil elektromontérem v ČKD v Praze a vystupoval jen bokem." Za konečný průlom v jeho kariéře považuje agentura rok 1963, kdy Gott, který mezitím začal studovat na konzervatoři, poprvé vyhrál soutěž Zlatý slavík. Během další kariéry ji pak ovládl ještě 41krát.

DPA v textu cituje šéfredaktora Literárních novin Petra Bílka, podle něhož je Gott národní ikonou, jejíž hlas doprovázel celé poválečné generace v době jejich prvních lásek. Ze všech zpěvákových hitů agentura za ten nejznámější označuje píseň Včelka Mája. "To jediné, co mě vede k zamyšlení, je to, že to vypadá, jako bych neměl žádné jiné velké hity," říká ke slávě této písně Gott v rozhovoru pro Stern. "Ale co si může zpěvák více přát, než mít hit, který oslovuje řadu generací až dodneška?"

V rozhovoru také přiznává, že v minulosti opakovaně uvažoval o možnosti opustit Československo a odejít na Západ. "Ale pak jsem myslel na to, že by to nebylo fér vůči mému publiku doma," uvedl. Interview se vrací i ke zpěvákovým zdravotním problémům z posledních let. "Lékaři mi řekli: 'Ještě před 15 lety byste už byl mrtvý'. Takže jsem tu, ale jen proto, že dnes technika a chemie a zkušenosti doktorů moje neuvěřitelné přežití umožnily," řekl Gott o rakovině, s níž bojoval v roce 2015.

Kariéru českého umělce shrnuje i server nordbuzz. "V 80 letech se může Karel Gott ohlédnout za kariérou, kterou zažije jen málo hudebníků. Více než 900 písní, odhadem 30 milionů prodaných nahrávek a zdánlivě nekonečné množství cen charakterizují hudební působení tohoto Čecha," konstatuje server a připomíná, že Gottovi hned několik svých pořadů tento týden věnuje veřejnoprávní televize MDR. Ten hlavní s názvem "Legendy - večer pro Karla Gotta" odvysílá v neděli ve 20:15.