Německá koalice chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů i elektromobility

Berlín - Strany příští německé vládní trojkoalice chtějí zvýšit podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 80 procent. Zvýšit by se měl také podíl elektromobility. Do stejného roku má totiž po německých silnicích jezdit nejméně 15 milionů elektromobilů a k dispozici být milion dobíjecích stanic. Vyplývá to z koaliční smlouvy, kterou v Berlíně zveřejnili sociální demokraté (SPD) kancléřského kandidáta Olafa Scholze, Zelení a liberální svobodní demokraté (FDP).

Scholz očekává, že členové jednotlivých stran koaliční dohodu posvětí v příštích deseti dnech. Nová vláda nebude usilovat o "nejmenšího společného jmenovatele, ale o politiku velkých dopadů", ujistil dnes šéf SPD, když koaliční dohodu představoval. Scholz by mohl být ve Spolkovém sněmu zvolen spolkovým kancléřem už za dva týdny, domnívají se pozorovatelé. Dosavadní ministr financí by tak v úřadu vystřídá křesťanskou demokratku (CDU) Angelu Merkelovou, která se po čtyřech funkčních obdobích, tedy 16 letech, v čele vlády stáhne z aktivní politiky.

"Semafor je hotov," konstatoval dnes Scholz k ujednání takzvané semaforové koalice, která nese označení podle barev tří zúčastněných stran (červená, zelená, žlutá).

Mezi prvními dohodnutými kroky je povinné očkování proti nemoci covid-19 v místech s péčí o zvlášť zranitelné lidi a tato povinnost by mohla být dále rozšířena.

Stanovený cíl ohledně podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů je ambicióznější, než mělo Německo dosud, tedy 65 procent. Nová koalice hodlá úsilí o ochranu klimatu ještě urychlit, a to mimo jiné rozsáhlejší podporou obnovitelných energií a stimuly k ukončení výroby energie z uhlí a dalších fosilních paliv.

Sledování klimatických cílů se má projevit také v dopravě. Například podíl železnice na nákladní dopravě se má do roku 2030 zvýšit o 25 procent, přeprava osob po železnici se má zdvojnásobit. Do konce příštího roku hodlá příští vládní koalice přijmout program ochrany klimatu.

Spolupředseda Zelených Robert Habeck dnes řekl, že chystané kroky by Německo nasměrovaly na cestu ke splnění cílů z pařížské klimatické dohody z roku 2015.

"Semaforová" koalice se dohodla také na řadě dalších reformních kroků v jiných oblastech. Například voleb do Spolkového sněmu a Evropského parlamentu by se mohli účastnit už občané po dosažení věku 16 let. Zvýšit se má minimální mzda ze současných 9,60 eur na 12 eur (zhruba 300 korun) za hodinu. Legalizováno má být konopí, jehož prodej dospělým osobám by měl být umožněn ve vybraných obchodech.

V zahraniční politice strany deklarují připravenost ke konstruktivnímu dialogu s Ruskem a chtějí také usilovat o spolupráci s Čínou tam, kde je to možné s ohledem na lidská práva a na základě mezinárodního práva. Turecko považují budoucí vládní strany za důležitého souseda a partnera EU navzdory znepokojivému politickému vývoji v zemi.

Scholz dnes také zdůraznil význam suverénní Evropy, přátelství s Francií a partnerství se Spojenými státy. Podle něj jsou to základní kameny zahraniční politiky vlády, která tak v tomto ohledu hodlá pokračovat v dlouhé poválečné tradici země.

Také na obsazení jednotlivých resortů se podle informací agentury DPA strany už dohodly. SPD by mělo kromě funkce kancléře připadnout šest ministerstev, Zelení by měli mít pět ministrů a FDP čtyři. SPD by měla dostat například ministerstva vnitra a obrany, Zelení ministerstva hospodářství, zemědělství či zahraničí a FDP například ministerstva financí a dopravy.