Německá kapela Rammstein v květnu vystoupí v Praze, představí nové album

Praha - Německá metalová kapela Rammstein po zhruba třech letech opět vystoupí v Praze. Její koncert se uskuteční 15. a 16. května na Letišti Letňany a zazní na něm mimo jiné písně z jejího nejnovějšího alba s názvem Zeit, které vydá 29. dubna. Svoji osmou desku kapela představila stejnojmenným singlem, který vznikal ve studiu La Fabrique ve Francii. ČTK dnes o tom za vydavatelství Universal Music informovala Tereza Burdová.

"V písni Zeit o smrtelnosti a pomíjivosti okamžiku, štěstí i života prosí zpěvák Till Lindemann svým barytonem čas, aby na chvíli zůstal stát," uvedla Burdová. Ke skladbě Zeit vznikl i videoklip, který natočil Robert Gwisdek. Od své premiéry 10. března zaznamenal 5,5 milionu zhlédnutí.

Oblíbená a kontroverzní kapela ve složení Till Lindemann, Paul Landers, Richard Z. Kruspe, Flake, Oliver Riedel a Christoph Schneider pracovala na 11 písních dva roky spolu s producentem Olsenem Involtinim. Samotné album dostalo i zajímavý vizuál ve formě přebalu, který vyfotil kanadský hudebník a fotograf Bryan Adams na schodech památníku Trudelturm v berlínském Adlershofu.

Kapela Rammstein v Praze zatím naposledy vystoupila v červenci 2019 na fotbalovém stadionu ve vršovickém Edenu. Do Prahy se vrátila po dvou letech od předchozích dvou koncertů na stejném místě. Skupina v čele s hlavním autorem textů, zpěvákem Tillem Lindemannem, synem básníka a spisovatele Wernera Lindemanna, při svých koncertech baví nejen hlasitou hudbou, ale také pyrotechnickými a světelnými efekty.

Rammstein založili v roce 1994 hudebníci pocházející z východní části Německa. Název kapely připomíná město Ramstein, kde je základna a sídlo velitelství Letectva Spojených států v Evropě a kde se koncem 80. let během letecké přehlídky stala nehoda, při které zahynuly desítky lidí. Silnou základnu fanoušků si skupina vypěstovala svou debutovou deskou Herzeleid z roku 1995. Z alba pocházejí singly Du riechst so gut, Asche zu asche nebo Rammstein, které jsou stále součástí jejího koncertního repertoáru. O německou kapelu je velký zájem i v České republice. Když před časem některá tuzemská kina uvedla projekt Rammstein in Amerika, musela přidat další představení, aby vyhověla poptávce fanoušků.