Německá kapela Rammstein se po dvou letech vrátí na letiště Letňany

Praha - Německá kapela Rammstein se po dvou letech vrátí 11. května 2024 se svou pyrotechnickou show plnou světelných efektů na pražské letiště Letňany. Skupina v čele s hlavním autorem textů, zpěvákem Tillem Lindemannem, synem básníka a spisovatele Wernera Lindemanna, na stejném místě loni v květnu rozbouřila svou hlasitou produkcí 60.000 fanoušků. Vystoupení se uskuteční při evropském turné v době 30. výročí založení kapely. ČTK o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Ondřej Pojzl.

Berlínská prokuratura letos v srpnu oznámila, že zastavila vyšetřování zpěváka Rammstein Lindemanna kvůli podezření ze sexuálních deliktů. Podle státních zástupců se nepodařilo shromáždit důkazy, že by Lindemann měl nedobrovolný pohlavní styk se ženami. V květnu jedna irská fanynka popsala tisku svou zkušenost z koncertu jedné z nejznámějších současných německých skupin ve Vilniusu. Tvrdila, že odmítla nabídku sexu s Lindemannem a později se ocitla v jeho posteli, aniž by věděla, jak se tam dostala. Vyjádřila podezření, že jí byla bez jejího svolení podána omamná látka. Podobnou situaci popsaly tisku i další ženy.

Kvůli obviněním na Lindemannovu adresu čelila skupina Rammstein v protestům před svými koncerty. Kapela také v Německu zrušila své večírky po koncertech.

Vstupenky na pražský koncert v cenách od 1990 korun začnou pořadatelé prodávat 18. října. Vstupenky jsou personalizované. "Personalizované znamená, že každá vstupenka je vázána na kupujícího, který je výhradně uveden na všech vstupenkách. Platí omezení nákupu maximálně šesti vstupenek na zákazníka. Personalizace vstupenek a omezený počet vstupenek se provádí z důvodů férovosti a zamezování sekundárnímu trhu, kdy se vstupenky často nabízejí za navýšené ceny," vysvětlil Pojzl.

Vstup mladistvých na vystoupení kontroverzní skupiny je do 15 let povolený pouze v doprovodu osob starších 18 let. Pro děti do šesti let platí zákaz vstupu.

Rammstein založili v roce 1994 hudebníci pocházející z východní části Německa. Název kapely připomíná město Ramstein, kde je základna a sídlo velitelství Letectva Spojených států v Evropě a kde se koncem 80. let při letecké přehlídce stala nehoda, při které zahynuly desítky lidí.