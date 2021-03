Německá i rakouská média informují o úmrtí českého miliardáře Kellnera

Berlín/Vídeň - O víkendové tragické smrti nejbohatšího Čecha Petra Kellnera dnes hojně informují i německá a rakouská média. Německá připomínají mj. podíl skupiny PPF v německé energetické firmě Leag. Agentura DPA si všímá i negativních komentářů na českých sociálních sítích ohledně toho, že Kellner byl na Aljašce v době epidemických uzávěr. Rakouská agentura APA se ve svém dnešním profilu podnikatele vrací mimo jiné ke skutečnosti, že Kellner zbohatl v době kuponové privatizace, kterou nynější prezident Miloš Zeman v minulosti označil za loupež století.

Německá agentura DPA mimo jiné píše, že v Německu byl Kellner známý svou investicí do lužického hnědouhelného revíru prostřednictvím 50procentního podílu jeho PPF v těžařské firmě Leag. DPA vypočítává také další Kellnerovy aktivity včetně podílů ve skupině Home Credit, "která je aktivní především v Rusku a Číně", v mediální společnosti CME nebo v internetovém obchodním domě Mall.cz.

Multimiliardář měl vytvořenu dobrou síť kontaktů. "Doprovázel například českého prezidenta Miloše Zemana v roce 2014 na jeho cestě do Číny," píše DPA a informuje také o vyjádření mluvčího Hradu, že prezident si Kellnera velmi vážil a jeho smrti hluboce lituje.

Na sociálních sítích se však objevily i negativní komentáře. "Co dělal Kellner na Aljašce, zatímco jiní kvůli koronavirovým lockdownům téměř nemohou opustit dům," cituje DPA nejmenovaného přispěvatele. Tisková agentura, od níž zprávu o Kellnerově úmrtí přejala řada německojazyčných médií, se vrací také k samotným okolnostem tragédie, která se stala při provozování sportovní aktivity zvané heliskiing. Ta je pokládána nejen za drahou, ale také riskantní a po protestech ochránců životního prostředí byla v rozsáhlých částech evropských Alp kvůli obtěžování hlukem zakázána, píše DPA.

Agentura se zmiňuje i o Kellnerově osobním poselství v poslední výroční zprávě PPF, kdy podnikatel napsal, že pandemie covidu-19 mnohé relativizuje a že nyní lidé více přemýšlejí o tom, co je v životě opravdu důležité. Se svou ženou založil Kellner mimo jiné nadaci, která pomáhá sociálně znevýhodněným žákům a studentům, zaznamenala DPA.

O Kellnerově úmrtí informují převážně na základě agenturního zpravodajství přední německá média jako deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, magazín Der Spiegel, bulvární Bild nebo zpravodajská televize n-tv.

Rakouská APA píše, že Kellner byl "nejbohatší a trochu tajemný Čech". "Všichni Češi ho znali, jen málokdo ho ale viděl: Miliardáře Petra Kellnera, který zemřel při zřícení vrtulníku na Aljašce ve věku 56 let a který byl považován za nejbohatšího a nejvlivnějšího Čecha," píše APA. "Kellner zbohatl díky spornému projektu takzvané kuponové privatizace na počátku 90. let, kdy stát prakticky zdarma rozděloval akcie svých podniků. Tehdejší ministr financí a pozdější šéf vlády a prezident Václav Klaus tento nápad prezentoval, zatímco někdejší šéf sociální demokracie a nynější prezident Miloš Zeman ji kritizoval jako 'loupež století'", napsala APA. "Rozdělování akcií se mohlo odehrát jak přímo, tak prostřednictvím fondů, které mohly v tomto procesu zastupovat prosté občany. A právě to činil Kellner a jeho fond PPF," píše APA.

Z rakouských médií informují o Kellnerově úmrtí například deníky Kurier, Kronen Zeitung, Heute, server oe24.at i veřejnoprávní ORF.