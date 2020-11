Německá firma CureVac brzy zahájí třetí fázi testování vakcíny

Berlín - Německá biofarmaceutická společnost CureVac z Tübingenu stojí před zahájením třetí, tedy poslední fáze testování vakcíny proti koronaviru SARS-CoV-2. Dnes to zahraničním korespondentům řekl šéf firmy Franz-Werner Haas. Odhaduje, že schvalovací proces vakcíny by mohl začít v prvním čtvrtletí nadcházejícího roku.

"Stojíme před začátkem třetí fáze," prohlásil Haas. Studie, která potrvá tři měsíce a do které by se mělo zapojit asi 36.000 lidí, se zúčastní i Evropané. "Chceme začít co nejdříve," uvedl s tím, že firma v této věci jedná s regulačními úřady. Dodal, že druhá fáze zkoušek se zhruba 700 účastníky se aktuálně koná v Peru a Panamě.

"Virus nedělá žádné rozdíly v národnosti, pohlaví, barvě kůže či náboženství, je to celosvětový problém," řekl s tím, že proti pandemii musí svět postupovat společně. "Proto také děláme globální klinické studie," uvedl.

Dosavadní výsledky testování považuje společnost za slibné, neboť očkovací látka v případě dvanáctimikrogramové varianty nevyvolávala žádné závažnější vedlejší reakce. "Data, která máme jsou velmi nadějná," řekl Haas. Uvedl, že právě tato dvanáctimikrogramová varianta se jeví jako nejlepší množství. Hlášené případy únavy, zimnice, bolesti hlavy či svalů nebo zvýšené teploty podle něj rychle odezněly.

Haas rovněž poukázal na to, že do první fáze zkoušek se zapojilo na 250 lidí, což je více než dvojnásobek oproti jiným farmaceutickým společnostem. Vyšší počet lidí zapojených do testů vnímá Haas jako lepší způsob ověření zdravotní snášenlivosti látky.

Pokud bude vakcína schválena k použití, má CureVac kapacity připravit v nadcházejícím roce dávky v počtu stovek milionů. Podle Haase je nezbytné dosáhnout co největší proočkovanosti populace. "Je to nejen v národním, ale i v mezinárodním zájmu, aby se virus nevrátil," uvedl.

Haas vysvětlil, že CureVac vyvíjí vakcínu na bázi mRNA, kdy nepracuje s virem samotným, ale s jeho genetickou informací. Touto cestou se vydala i americká firma Pfizer s německou BioNTech, jejichž vakcína podle průběžné analýzy rozsáhlé klinické studie více než 90procentní účinnosti.

Vakcína CureVacu je jednou ze tří německých projektů, které spolková vláda podpořila celkem 750 miliony eur (20 miliard korun). CureVax získal 252 milionů eur, zmíněný BioNTech 375 milionů eur a třetím podnikem je IDT Biologika.