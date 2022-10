Německá expertní komise navrhuje regulovat ceny plynu ve dvou krocích

Berlín - Německá expertní komise navrhla vládě kancléře Olafa Scholze regulovat vysoké ceny plynu ve dvou krocích, letos pomocí jednorázového příspěvku na zálohy a od nadcházejícího roku do jara 2024 stanovením maximálních cen na část spotřeby. Průmyslové podniky by mohly podle komise platit sedm centů (1,7 Kč) za kilowatthodinu až do výše 70 procent průměrné roční spotřeby, domácnosti pak 12 centů (2,9 Kč) do 80 procent průměru. Komise uvedla, že celkové náklady pro stát by včetně regulace cen dálkového tepla vyšly asi na 96 miliard eur (2,4 bilionu Kč).

"Plyn je pro průmysl nejdůležitějším energetickým zdrojem," řekl prezident Svazu německého průmyslu (BDI) Siegfried Russwurm, který je jedním ze tří spolupředsedů expertní komise. "Průmysl je v existenčním ohrožení. Nejde jen o pracovní místa, ale o celý německý hospodářský systém, blahobyt a sociální vymoženosti," řekl. Dodal, že cena sedmi centů za kilowatthodinu pro průmysl odpovídá ceně 12 centů pro domácnosti.

"Chceme být rychlí, proto úlevu navrhujeme již ke konci roku," řekl šéf odborového svazu BCE Michael Vassiliadis, který je dalším spolupředsedou expertní komise. "Zároveň ale chceme ponechat podněty k šetření, protože zásobovací situace zůstává nadále napjatá i přes plné zásobníky plynu," uvedl k opatřením, která neobsahují regulaci cen v celém objemu spotřeby.

Třetí spolupředsedkyně komise a rovněž členka poradního sboru německé vlády Veronika Grimmová uvedla, že opatření mají dva kroky. "První krok je, aby stát letos převzal platbu prosincových záloh," řekla. "To je pragmatický krok," uvedla. Samotná regulace cen by pak měla začít platit od března nacházejícího roku nejméně do dubna 2024.

Na spotřebu nad stanovený limit by se již dotace podle návrhu nevztahovaly, odběratelé by tak museli platit tržní ceny. To komise považuje za pobídku odběratelům s plynem šetřit. "Musíme uspořit 20 procent, abychom se vyhnuli složité situaci," dodala Grimmová.

Přesné náklady na regulaci cen je složité přesně odhadnout, podle komise by to bylo asi 96 miliard eur. Vassiliadis pomoc vyčíslil na 90 miliard eur. Pět miliard eur by podle něj stály prosincové zálohy, 60 miliard eur pak regulace cen pro průmysl a 25 miliard eur pro domácnosti.

Expertní komise, kterou vláda ustavila 23. září, v prohlášení oznámila, že po 35hodinovém jednání dospěla v noci na dnešek k závěru. Souborem doporučení se nyní bude zabývat vláda.

Již na konci září Scholzova vláda oznámila, že na regulaci vysokých cen energií včetně plynu vyčlení přes stabilizační fond až 200 miliard eur (až 4,94 bilionu Kč). Finance z fondu poslouží podle kancléře k překonání těžkého období až do jara 2024.