Německá ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí klesla o 0,7 %, meziročně vzrostla

Berlín - Hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve čtvrtém čtvrtletí klesl proti předchozímu kvartálu o 0,7 procenta. Dnes to v rychlém odhadu oznámil spolkový statistický úřad. Za celý loňský rok se ale hospodářství vrátilo k růstu, který činí 2,8 procenta. Na letošní rok očekává německá vláda růst o 3,6 procenta.

Pokles ekonomiky v závěrečném čtvrtletí loňského roku není překvapením, je ale mnohem vyšší, než se čekalo. Analytici pokles HDP většinou odhadovali na 0,3 procenta.

Statistický úřad uvedl, že oživení ekonomiky, které se v létě i přes problémy v zásobovacích řetězcích dařilo, zastavila nová vlna pandemie nemoci covid-19 společně s doprovodnými karanténními opatřeními. "Obzvláště soukromá spotřeba se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 proti předchozímu kvartálu snížila, naopak spotřebitelské výdaje vlády vzrostly," uvedl statistický úřad. Mezičtvrtletně klesly také výdaje na stavební investice.

Zpřesněný a kalendářně očištěný výsledek meziročního růstu HDP za loňský rok ale činí 2,8 procenta. Původní předběžný propočet vycházel z růstu o 2,7 procenta.

Letošní rok by podle předpokladů vlády měl být co do růstu HDP příznivější. Vláda předpokládá růst o 3,6 procenta, ještě na podzim ale na letošní rok očekávala růst o 4,1 procenta.