Německá CDU/CSU vybírá kancléřského kandidáta, dnes se ale průlom nečeká

Berlín - Vedení poslanecké frakce vládní konzervativní unie CDU/CSU dnes bude jednat o společném kandidátovi na kancléře pro nadcházející zářijové parlamentní volby. Přítomni budou předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) a premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet a bavorský ministerský předseda a šéf Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Söder, mezi kterými se podle všeho výběr nástupce dosluhující kancléřky Angely Merkelové rozhodne. Konečný verdikt se dnes ale nečeká.

Rozpravy se dnes zúčastní i Merkelová, která po čtyřech kancléřských mandátech a 16 letech ve vedení Německa odchází z politiky. Jejím nástupcem by se rád stal Laschet, který se veřejně nijak netají svým zájmem unii CDU/CSU do voleb vést. Nikdo ale nepochybuje o tom, že kancléřské ambice má i Söder, který prozatím vystupuje zdrženlivě.

CDU, která s výjimkou Bavorska působí v celém Německu, a její bavorská sestra CSU na spolkové úrovni tradičně spolupracují. Kancléřského kandidáta vybírají společně na základě konsenzu. Unie si stanovila, že lídra vybere do letnic, které připadají na 23. května. Někteří straníci by ale rádi výběr uspíšili.

Na jaké cestě výběr je, napoví odpolední tiskové prohlášení, na kterém vystoupí Laschet se Söderem. Jisté je, že budoucí kandidát nebude mít cestu do kancléřství zaručenou. I když je CDU/CSU stále favoritem průzkumů veřejného mínění, mohou jí po volbách do opozice poslat Zelení, kteří by mohli vytvořit koalici se sociálními demokraty (SPD) a liberály (FDP),