Liberec - Hokejisté Brna se v semifinálové sérii play off extraligy proti Liberci dostali do nezvyklé situace. Mistři z předešlých dvou let prohrávají s Bílými Tygry 2:3 na zápasy a jeden nezdar je dělí od vyřazení. Obránce Ondřej Němec ale věří, že Kometa situaci zvládne a v sobotu si v domácím prostředí vynutí pondělní rozhodující zápas.

"Liberec má mečbol, takže už nemáme kam uhnout. Tohle jsou ale přesně zápasy, kvůli kterým celé léto trénujete a hrajete 52 kol základní části. Každý by si měl vážit toho, že je může hrát, protože už jde opravdu o všechno. Máme ale hodně zkušené mužstvo, spousta hráčů už v podobné situaci byla a zvládneme to," uvedl Němec po čtvrteční porážce 2:5.

Kometa věří, že jí výrazně pomůže podpora fanoušků. "Bude to především o nás. Budeme mít naše fanoušky v zádech a uděláme všechno pro to, abychom sérii ještě jednou vrátili do Liberce. Je tu ale hodně věcí, které je potřeba zlepšit. Musíme navázat na výkon ze třetí třetiny a také zapracovat na přesilovkách, které nám v sérii zatím vůbec nejdou," uvedl mistr světa z roku 2010.

Brněnští v sérii ani jednou nevstřelili první branku a sráží je především nepovedené vstupy do jednotlivých třetin. V pátém duelu obdrželi gól v úvodu první i druhé části. "První gól nás na deset minut hodně uzemnil. Pak jsme se do toho pomalinku dostali a v závěru první třetiny jsme vyrovnali. Bohužel zase se opakoval stejný scénář, kdy vlezeme na led a opět hned v první minutě inkasujeme," povzdychl si Němec. "Je potřeba si to uvědomit a do příštího zápasu se podobných chyb vyvarovat, protože nás mohou v konečném důsledku stát i celou sérii," varoval rodák z Třebíče.

Kometa páté utkání ztratila především ve druhé třetině, kdy nechala Severočechy jít poprvé v celé semifinálové sérii do dvoubrankového vedení. "Byla to asi nejhorší třetina, jakou jsem za Kometu v play off odehrál. Liberec byl jasně lepší, přehrával nás a zaslouženě odskočil do vedení o dvě branky," řekl bek, který do Brna přišel v roce 2016. "Až ve třetí třetině jsme se zvedli a předváděli hru, kterou se chceme prezentovat. V tom musíme příště pokračovat a hrát takto po celý zápas," podotkl Němec.