Němec Strasser vyhrál slalom ve Schladmingu, poslední závod SP před OH

Schladming (Rakousko) - Poslední závod Světového poháru před olympijskými hrami v Pekingu, kterým byl slalom ve Schladmingu, vyhrál Linus Strasser. Německý lyžař si připsal třetí vítězství v kariéře.

Strasser zvítězil s náskokem tří setin před Atlem Liem McGrathem z Norska, který si pro druhé místo dojel se startovním číslem 34. Třetí příčku obsadil domácí Rakušan Manuel Feller, přestože po prvním kole byl až na 28. pozici.

Devětadvacetiletý Strasser byl po prvním kole na pátém místě a ve druhém mu pomohla zaváhání favoritů. Vítěz úvodní jízdy Švéd Kristoffer Jakobsen chyboval hned po startu a selhal i olympijský šampion z roku 2010 Giuliano Razzoli, který byl po prvním kole druhý.

Strasser si připsal první vítězství ve Světovém poháru od loňského ledna, kdy triumfoval v Záhřebu. Před tím ještě uspěl v roce 2017 ve Stockholmu. Na stupních vítězů se umístil celkově posedmé.

V průběžném pořadí slalomu si Strasser polepšil o patnáct míst na dělenou čtvrtou příčku, první je stále Nor Lucas Braathen, jenž ve Schladmingu po třetí příčce z prvního kola obsadil v konečném hodnocení až dvanácté místo.

V celkové klasifikaci Světového poháru ke změnám nedošlo, protože nikdo z pěti nejlepších závodníků včetně lídra Marca Odermatta ze Švýcarska ve slalomu nestartoval.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování ve Schladmingu

Muži - slalom:

1. Strasser (Něm.) 1:46,00 (52,14+53,86), 2. McGrath (Nor.) -0,03 (52,21+53,82), 3. Feller (Rak.) -0,39 (53,27+53,12), 4. Kristoffersen (Nor.) -0,42 (52,54+53,88), 5. Vinatzer (It.) -0,43 (52,94+53,49), 6. Foss-Solevaag (Nor.) -0,45 (52,79+53,66), 7. Sala (It.) -0,61 (52,58+54,03), 8. Chorošilov (Rus.) -0,62 (52,17+54,45), 9. Noël (Fr.) -0,63 (51,99+54,64), 10. Nef (Švýc.) -0,64 (52,43+54,21), ...Krýzl (ČR) nedkončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 6 z 9 závodů): 1. Braathen (Nor.) 257 b., 2. Foss-Solevaag 220, 3. Feller 185, 4. Strasser a Yule (Švýc.) oba 178, 6. Noël 177.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 35 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1200, 2. Kilde (Nor.) 825, 3. Mayer (Rak.) 692, 4. Feuz (Švýc.) 579, 5. Kriechmayr (Rak.) 564, 6. Kristoffersen (Nor.) 459.