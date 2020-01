Němec rozhodl o výhře Plzně v Olomouci vítězným nájezdem

Olomouc - Hokejisté Plzně zvítězili v utkání 33. kola extraligy v Olomouci 3:2 po samostatných nájezdech. Hanáci dvakrát dotáhli vedení hostů, o výhře Škody pak ale rozhodl útočník Vojtěch Němec. I do třetice tak ve vzájemných utkáních v sezoně vyhrál tým v pozici hosta.

Na začátku v přesilovce mohl skóre otevřít Irgl, ale Nahodilovu přihrávku před odkrytou branku netrefil. V zápětí v přesilovce nabídl Gulaš puk těsně před brankovištěm Mertlovi, toho však domácí gólman vychytal. Po chybě domácí obrany se kotouč odrazil před branku, kam se dostal Mertl a z bezprostřední blízkosti prostřelil Konráda.

Do slibné pozice s pukem se prosadil i Irgl, jenže spadl. Do další útočné akce se dostala Olomouc, ta ale skončila posunutou brankou a dvouminutovým trestem pro Čerešňáka. Z přesilovky se domácím povedlo vyrovnat po střele Irgla: Frodl puk jen vyrazil a do odkryté branky ho dorazil Nahodil. V poslední minutě první třetiny ještě vystřelil Valenta, Frodl jeho střelu vyrazil.

Domácí druhou třetinu začali tlakem. Strapáč s Irglem šli do přečíslení dva na jednoho, Irgl ale pálil pouze do Frodla. Na opačné straně Gulaš nahrál Jankovi, ten sice při střele spadl, ale i tak jeho pokus skončil v brance domácích.

Olomouc zlepšila svou hru a okupovala útočné pásmo Plzně, ta hrozila většinou jen z protiútoků. Ani dvě přesilovky nepřinesli domácím vyrovnání. Po skončení druhé přesilovky se domácí dostali ještě do útočného pásma, kde od modré čáry střílel Valenta, jeho ránu tečoval Káňa a ta zapadla s přispěním tyčky do branky.

V oslabení dokázali domácí Klimek s Knotkem ujet, ale Knotkovi se v rychlosti nepovedlo zakončit. Sám před Konrádem dostal puk Kantner, domácí brankář puk vyrazil. V přesilovce domácích se k zakončení dostal Irgl, Frodl chytil. Přesilovku měla i Plzeň, v ní se k zakončení dostal Gulaš, domácí brankář si opět poradil. O pár vteřin později byl v akci opět Gulaš, tentokrát si ale pomohl hákováním a dostal dvouminutový trest.

Ve třetí třetině nepadla branka a zápas pokračoval do prodloužení. V něm Knotek tváří v tvář Frodlovi zaváhal a branku netrefil. Ani střely Irgla a Gulaše v brance neskončily a tak o zápase rozhodovaly samostatné nájezdy. Ten rozhodující dal Němec, po něm uspěl na straně hostů ještě i Gulaš, zatímco domácí při všech čtyřech pokusech selhali.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Byli jsme aktivní, ale ve třetí třetině se to trochu srovnalo. Taky jsme měli určitý strach o výsledek, abychom zase neztratili zápas ve třetí třetině. Myslím si, že na tolik střel bychom měli dát víc gólů. Nájezdy jsou prostě loterie. Dnes nám to nevyšlo, ale jsme rádi za každý bod. I jeden je pro nás dnes úspěch."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "První dvě třetiny byly jednoznačně v režii domácích, my jsme de facto jenom bránili. Všude byli domácí rychleji, vyhrávali osobní souboje, i poměr střel o tom jednoznačně hovoří. Z mého pohledu jsme ve třetí třetině hru srovnali, náš herní projev se zlepšil a můžeme být spokojení se ziskem dvou bodů. S Olomoucí míváme problémy v soubojích i s houževnatostí. Někdy se s tím popasujeme líp, někdy hůř, ale dneska jsme v tom domácím nestačili."

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Nahodil (Irgl), 39. J. Káňa (Valenta, Skladaný) - 9. Mertl, 23. Jank (Gulaš), rozhodující sam. nájezd V. Němec. Rozhodčí: Šír, Kubičík - Gebauer, Axman. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci 4033.

Olomouc: Konrád - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, J. Knotek, Olesz - Handl, J. Káňa, Laš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Budík, Vráblík, Pulpán, L. Kaňák, Jank - Gulaš, Mertl, Kantner - Pour, Kracík, Malát - P. Zdráhal, V. Němec, Rob - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.