Moskva - Zcela jasno o hlavních příčinách vysoké porážky 2:7, která je třetí nejvyšší v historii samostatné republiky, měli čeští hokejisté po moskevském utkání s Ruskem. Sborná na ledě dominovala, byla lepší prakticky ve všech ohledech, Češi jí ale k jednoznačnému průběhu sami dopomohli velkým počtem vyloučení.

"Nemůžeme hrát 25 minut v oslabení, to je jedna věc. Vzalo nám to hrozně moc sil. Třeba jít dvakrát ven za šest hráčů? To si takhle zkušený tým musí umět pohlídat. Myslím, že když jsme hráli první třetinu v pěti, dokázali jsme je dostat forčekingem pod tlak. Jenže jak jim to tam začalo v přesilovkách padat, bohužel Rusáky známe... Začali si dělat, co chtěli. Přesilovky jim strašně moc pomohly," řekl zkušený obránce Ondřej Němec.

Že některé z trestů přišly po sporných zákrocích, odmítl rozebírat a na cokoli se vymlouvat. "To je jedno, tohle hodnotit nechci. Prostě jsme prohráli, dostali dardu a musíme se z toho otřepat. V neděli je nový den, do zápasu proti Švédům je potřeba jít s čistou hlavou," prohlásil Němec.

Přestože český tým brzy inkasoval, nepotřeboval ani celou minutu na to, aby srovnal krok. Do té doby vypadalo všechno ještě vcelku nadějně. "Nějaké další šance jsme měli, pak i za stavu 1:2 a dalo se na ně dotáhnout. Jenže zase nás potopily zbytečné fauly. Není možné, abychom hráli v první třetině deset minut v oslabení a ve faulech pokračovali ještě i potom dál," kroutil nevěřícně hlavou Němec.

S hokejem už ledacos zažil, ví, že i podobný výprask může být v něčem přínosný. "Každý hráč aspoň jednou takovou nálož zažije. Jsou tady zkušení hráči i mladí. My starší jsme tady jsme teď od toho, abychom těm mladším pomohli s tím, že tohle byla zkrátka sobota. V neděli už zase musí být hodně věcí jinak, abychom turnaj zakončili výhrou," zdůraznil Němec.

Ocenil dvougólového střelce Dominika Kubalíka. "Je jedním z nejlepších hráčů švýcarské ligy, vede tam bodování. Musíme se k němu ale přidat i my ostatní. Nemůže to stát jen na jednom hráči a jednom střelci," řekl Němec.

Proti Švédsku touží Češi nepovedené vystoupení odčinit. Zlepšit disciplínu a zahrát lépe do defenzivy. "Gólmanům jsme rozhodně nepomohli, tohle se musí zlepšit. Dominik Furch tam měl pár super zákroků, ale jak tam bylo tolik oslabení, ta mašina nás prostě semlela. Bralo nám to hrozně sil, když už jsme měli jít do útoku, naše brejky jsme nevyužili. Hlavní je vyčistit hlavu, abychom byli na Švédy připraveni. Chceme ten turnaj zakončit vítězně," prohlásil Němec.

V podobném duchu hovořil i útočník Tomáš Zohorna. "Řekl bych, že rozhodla oslabení. Sice jsme začali dobře, byli jsme chvilkami možná lepší. Pokud ale hrajeme více než dvacet minut v oslabení, s takovým soupeřem zkrátka nevyhrajete," uvedl.

Souhra sborné při početních výhodách byla podle něj ukázková. "Rusové mají hodně zkušených hráčů, mnoho jich navíc přijelo z Petrohradu nebo CSKA, kde to spolu hrají v týmech. Mají na to hodně kvalitní hráče, aby to proměnili. Když jim dáme tolik přesilovek, vždycky tam něco spadne," řekl Zohorna.

"Ve druhé třetině jsme byli zakřiknutí, jako bychom se možná i báli hrát, abychom nedostali tolik gólů. Ve hře pět na pět jsme byli přinejmenším vyrovnaných soupeřem, ale ta oslabení rozhodla. Chceme to napravit zítra," uzavřel odhodlaně Zohorna.