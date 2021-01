Němec: Moc rád jsem šel hned do zápasu a snažil se pomoci týmu

Praha - Vítěznou premiéru v dresu Sparty má za sebou hokejový útočník Ondřej Němec. Jeho part v duelu proti Plzni trval v součtu 15 a půl minuty, z toho čtyři minuty však odehrál v oslabení, což bylo suverénně nejvíce z domácího týmu. Šestatřicetiletý mistra světa z roku 2010 se tak výraznou měrou přičinil o výhru lídra soutěže 4:0.

"Jsem rád, že jsem mohl jít hned do zápasu, vždyť za poslední dva týdny jsem odehrál jediné utkání... Snažil jsem se být co nejvíc prospěšný pro tým. Předvedli jsme kvalitní výkon vzadu i vepředu, fungovaly nám přesilovky. Tím jsem to měl hodně usnadněné. Vítězství 4:0 je dobrý začátek," pochvaloval si Němec v on-line rozhovoru s novináři.

Přestože potřebuje ještě od příchodu z Brna, který byl oznámen ve čtvrtek, vstřebat herní systém Sparty, i díky svým zkušenostem si na ledě s přehledem poradil. "S klukama jsem absolvoval jen jeden trénink a rozbruslení. Snažil jsem se plnit to, co po mně trenéři chtěli. Zezačátku hrát co nejjednodušeji a být co nejvíc prospěšný týmu. Věřím, že se to povedlo," podotkl Němec.

"Jsem vážně hrozně rád, že se můj přestup po tak dlouhé době, kdy se táhnul, vyřešil. Přišlo mi to naprosto zbytečné mediálně prezentované. Prostě jsem tady a snažím se odvést co nejlepší výkon," dodal Němec.

A spokojený byl i kouč Josef Jandač, pod jehož vedením hrál třebíčský rodák Němec v minulosti za Lev Praha v Kontinentální lize, ale i v reprezentaci. "Pro hráče je první zápas za nový tým po delší pauze vždycky těžší, zejména pro staršího a zkušenějšího. Ondru jsme chtěli vidět a on potvrdil, že hokej umí. Předvedl velice jednoduchý a spolehlivý výkon, který jsme od něj očekávali," prohlásil Jandač.

Celé situaci pomohlo i to, že trojnásobný extraligový šampion přišel do týmu, který se nachází ve velké pohodě. "Vždycky je fajn přijít do týmu, kterému se daří. Jednoduché to pro mě bylo i proto, že spoustu kluků z týmu znám," připomněl Němec.

V O2 areně se jako hráč domácího týmu představil po téměř sedmi letech. A vzpomínky na dramatickou finálovou sérii mezi Lvem a Magnitogoskem, který nakonec získal Gagarinův pohár, má velmi dobře uložení v paměti. Jen nastoupil na led, fragmenty spojené s památnou bitvou před zaplněným hledištěm ožily.

"Tenkrát jsme si tu sezonu všichni neskutečně užívali. Byla vyprodaná O2 arena, teď mi ti diváci v ní strašně moc chybí. Je obrovská škoda, že v hale, v níž jsem zažil vyprodáno nejen se Lvem, ale i v dresu reprezentace na mistrovství světa 2015, teď člověk hraje před prázdnými tribunami," mrzelo Němce.