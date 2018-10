Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 10. kole extraligy vedoucí Hradec Králové 2:1 po samostatných nájezdech. Hosté sice díky trefě Radovana Pavlíka ve vlastním oslabení drželi od poloviny úvodní třetiny vedení, ale ve 44. minutě vyrovnal v přesilové hře Vojtěch Němec, který jako jediný úspěšný exekutor samostatných nájezdů rozhodl také o bonusovém bodu pro Západočechy.

Domácí vstoupili do utkání aktivněji a Maxwell musel zlikvidovat pokus Gulaše z bezprostřední blízkosti. Za chvíli si v pokračující první minutě poradil hradecký gólman i se střelou Kracíka z otočky a poté při vyloučení Vopelky po šanci Gulaše posunul hradecký gólman svoji branku.

Následné 97 vteřin dlouhé oslabení ve třech ale hosté zvládli a převzali iniciativu. Navíc v 10. minutě ve vlastním oslabení ujel Radovan Pavlík a táhlou střelou z levého kruhu otevřel skóre.

Domácí ve snaze vyrovnat srážela nepřesná střelba, v dobré pozici v závěru první třetiny mířil Stach nad. Po pauze při přečíslení zakončil po přesné přihrávce Kratěny Straka slabě. Akce se přelévaly ve vysokém tempu na obou stranách.

Ve 24. minutě přesilovkovou ránu Graňáka z mezikruží Frodl chytil a za chvíli si poradil i se svižným pokusem Cingela ve vlastním oslabení. Během plzeňské přesilové hry se zaskvěl také Maxwell rychlým přesunem proti voleji Gulaše.

Po polovině utkání pokazil únik dvou na jednoho Straka a vzápětí rozjetý Jakub Kindl neprostřelil tváří v tvář Maxwella. Hra v plném nasazení pokračovala i před druhou sirénou, kdy volný Cingel po skončení hradecké početní výhody neskóroval z hranice brankoviště a z protiútoku Denis Kindl po objetí branky nestačil zasunout puk za čáru.

Na začátku třetí dvacetiminutovky napálil Chalupa v oslabení puk nešťastně do Němce a odraz o jeho výstroj znamenal vyrovnání na 1:1. Allenovi poté znemožnil lepší zakončení faulem Linhart a v následné přesilovce domácím sice ujel explzeňský Chalupa, neprostřelil však Frodla.

Vypjatý duel vrcholil a pozorný Maxwell v 54. minutě vleže zabránil dorážet agilnímu Allenovi, jenž vzápětí putoval za nesportovní chování do šatny. Hosté mohli rozhodnout při trestu Jakuba Kindla, až po jeho uplynutí 24 vteřin přes sirénou ovšem osamocený Miškář zblízka selhal.

Během prodloužení Východočeši promarnili přesilovku a v nájezdech rozhodl specialista a nakonec jediný úspěšný exekutor Němec.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Jestli soupeř začal špatně, tak my jsme do zápasu i přes šance vstoupili dvojnásobně špatně. První třetina byl od nás bezkrevná. Chyběl nám pohyb a nasazení. V průběhu zápasu se náš projev postupně zlepšil. Šance byly na obou stranách. My jsme dali za víkend celkem dva góly, takže jsou pro nás z toho důvodu dva získané body zlaté. Děkujeme Dominiku Frodlovi za vychytané nájezdy."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Měli jsme zase špatný vstup do zápasu a soupeř měl dvě šance. Hned potom jsme šli do oslabení do tří, které jsme ubránili. To nás nakoplo k trochu lepšímu výkonu. Druhá třetina byla s šancemi na obou stranách, mohlo se to překlopit na jednu, nebo na druhou. Ve třetí třetině měly opět příležitosti oba týmy. V prodloužení jsme měli trochu víc ze hry, škoda nevyužité přesilovky čtyři na tři. Opravdu nás podržel Maxwell ve velkých šancích. To je důvod, proč si odsud odvážíme alespoň bod. Když nedáme gól v nájezdech, nemůžeme uspět."

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávka: 44. V. Němec, rozhodující sam. nájezd V. Němec - 10. R. Pavlík (Zámorský). Rozhodčí: Kika, Šír - Komárek, T. Pešek. Vyloučení: 8:8, navíc J. Kindl 10 min. a Allen (oba Plzeň) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 4769.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, J. Kindl, Kaňák, Allen, Jones, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Nedorost, Stach - Kratěna, Preisinger, P. Straka - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Kantner, Kodýtek. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

Hradec Králové: Maxwell - Rosandič, Zámorský, Cibulskis, Graňák, Piché, Linhart, Nedomlel - Paulovič, Koukal, Rákos - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Chalupa, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.