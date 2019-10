Němcovo gesto fair play nastartovalo Kometu k rekordní výhře

Brno - Hokejisté Komety Brno dnes porazili ve šlágru kola liberecké Bílé Tygry 7:4. K výhře je vedle sedmi vstřelených gólů, jež jsou rekordem sezony v jejich podání, nasměrovalo i gesto fair play zkušeného obránce Ondřeje Němce, který za stavu 0:1 v první třetině odvolal vyloučení hostujícího útočníka Lukáše Krenželoka.

Zkušený bek sudího ujistil, že uklouzl sám a nebyl tedy faulován. Gesto ocenili i spoluhráči, například Petr Holík jej hned na ledě poplácal uznale po zádech. "Přišlo mi to automatický, když jsem nebyl faulován, vyhrát jsme samozřejmě chtěli, ale ne takovým způsobem," popsal Němec inkriminovaný moment z osmé minuty zápasu.

Zašel pak do hlubších souvislostí, než jsou jen tři body z jednoho běžného utkání základní části. "Dívají se na to i děti. A pokud je chceme učit, aby hráli fair, tak se jako jejich vzory musíme chovat," zdůraznil Němec přesah svého dnešního činu a byl by jen rád, kdyby se tak zachoval každý hráč a nejen v extralize.

Často se v takových případech říká, že podobný čin fair play pak hráčům vrátí jejich karma. "Jo, říkal mi to právě Lukáš Krenželok, když jsme si na konci podávali ruce. Prý se mi to vrátilo, asi ta karma vážně funguje," usmál se Němec.

To vše se událo za stavu 0:1, kdy nikdo ani netušil, že celkem dnes padne v Brně 11 branek. "My jsme dnes předvedli skvělý týmový výkon, i když jsme prohrávali 1:3, Pak jsme na to vlítli a zaslouženě dotáhli utkání do vítězného konce," hodnotil Němec.

Kometě zatím v sezoně moc nejdou přesilovky. Dnes dala v početní výhodě jeden gól, teprve druhý v celé sezoně. "Jsme rádi, že jsme si takto pomohli. Trénujeme to, pracujeme na tom. Byly zápasy, kdy se vývoj lámal a my jsme si tím nedokázali pomoct. Dnes ano," připomněl gól na 2:3 při hře v pěti proti čtyřem. "Pořád je ale před námi moc práce," odmítl zkušený bek po skvělém víkendu jakýkoliv náznak usínání na vavřínech.

Jeho tým získal za dva dny šest bodů, neboť v sobotu vyhrála Kometa 3:1 v Olomouci. Němec ale nechtěl povedený start Komety nějak přeceňovat. "Na to je času dost, minimálně do poloviny sezony. Dnes je pro nás podstatné, že jsme odčinili debakl, který jsme tady schytali před týdnem od Zlína. To se nám povedlo a užili si to i diváci," uvedl Němec.