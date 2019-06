Němci vybírají peníze na zadrženou kapitánku lodi s uprchlíky

Berlín - Němečtí televizní moderátoři Jan Böhmermann a Klaas Heufer-Umlauf v noci na dnešek vyhlásili prostřednictvím portálu YouTube sbírku na kapitánku zadržené kapitánky lodi s uprchlíky Carolu Racketeovou. Už do dnešního rána vybrali přes 300.000 eur (přes 7,6 milionu korun), informoval deník Die Welt. Racketeové přitom hrozí pokuta až 50.000 eur (1,3 milionu Kč) a trest až 15 let vězení za pašeráctví.

Kapitánka lodi Sea-Watch 3 se 40 migranty na palubě v noci na sobotu vplula po více než dvou týdnech na otevřeném moři bez povolení do italského přístavu Lampedusa. Italské úřady ji zadržely a plavidlo zabavily, což vyvolalo v Německu i dalších zemích ostré protireakce.

Populární němečtí moderátoři se ve zhruba pětiminutovém videu pokusili vyburcovat spoluobčany k solidaritě s Racketeovou. "Událostmi posledních dní dosáhla tato nelidská, chladnokrevná a bezskrupolózní politika nového dna," uvedli moderátoři na twitteru. "Kdo zachraňuje lidské životy, není zločinec," dodali a založili sbírku, z níž mají být hrazeny náklady na právní spory zachránců lidských životů. Sbírka má trat do konce července.

Za německou lodní kapitánku se postavil například i německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který ostře kritizoval italské úřady. Připustil, že mohou existovat předpisy pro to, kdy může loď zakotvit v přístavu. "Jenomže Itálie není ledasjaký stát. Itálie je uprostřed Evropské unie, je to zakládající stát Evropské unie. A proto smíme od země jako Itálie očekávat, že bude k takovému případu přistupovat jinak," řekl Steinmeier v rozhovoru, který má televize ZDF odvysílat dnes večer.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini naopak prohlásil, že srážka lodi Sea-Watch 3 s plavidlem finanční policie v lampeduském přístavu ukazuje, že jde o zločince. Racketeovou v sobotu označil za "bohatou, bílou Němku", jejíž čin je srovnatelný s válečným aktem.

Samotná Racketeová své rozhodnutí vplout do přístavu obhajuje bezvýchodností situace. "Situace byla beznadějná. A mým cílem pouze bylo dostat na pevninu vyčerpané a zoufalé lidi," sdělila 31letá žena prostřednictvím svých právníků italskému deníku Corriere della Sera. Měly prý strach, že lidé na lodi začnou skákat do moře. "Protože migranti neumí plavat, byla by to sebevražda. Na palubě už u migrantů docházelo k sebepoškozování," řekla kapitánka.

Posádka lodi Sea-Watch 3 předem informovala italské úřady, že k přístavu zamíří. Těsně před zakotvením loď krátce blokoval člun italské finanční policie (GdF), nakonec se však loď s migranty dostala k molu. Na místě čekala policie, která kapitánku zatkla.

Loď Sea-Watch 3 nalodila 12. června u libyjských břehů 53 migrantů v nouzi, vstup na pevninu povolila Itálie od té doby jen 13 z nich, zejména dětem a těhotným ženám a lidem s vážnými zdravotními problémy.

Obtížná vyjednávání o dalším osudu migrantů vedla k tomu, že se pět evropských zemí v pátek nabídlo, že část zachráněných přijmou. Šéf italské diplomacie Enzo Moavero Milanesi v pátek oznámil, že pomoc nabídlo Finsko, Francie, Německo, Lucembursko a Portugalsko. Italská vláda lodi přesto neudělila povolení k zakotvení.