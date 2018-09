Berlín - Výrok německého ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU), že migrace je "matkou všech problémů", spustil v Německu lavinu podobných příměrů. Využívají je politici i běžní občané na sociálních sítích, kteří jimi nejčastěji míří právě na Seehofera. O ministrovi tak už jeho političtí konkurenti hovoří jako o "otci mnoha problémů", o možném "otci všech rasových problémů" nebo o "dědovi všech berlínských vládních problémů".

Podobně to vidí i řada lidí na twitteru. "Skutečnou 'matkou všech politických problémů' na světě jsou politici jako Seehofer, kteří se neštítí rozdmýchávat strach, nenávist a násilí, jen aby tím pro sebe získali výhodu," napsal třeba uživatel Bernhard Ehn. "Otec populismu dělá z migrace matku všech problémů," konstatuje zase Andriyan Andreev?.

"Já bych bez migrace vůbec nebyla, protože můj dědeček přišel do Německa jako gastarbeiter. Jsem takříkajíc vnučka všech problémů," píše Charlotte Obermeierová. Další lidé se ptají, jestli by Seehofer neměl přestoupit do řad protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), někteří ho rovnou vyzývají k odstoupení z funkce.

?Jens Bruchmann pak upozorňuje, že Seehofer, který má na sociálních sítích i své zastánce, musí svým prohlášením myslet i Němce, kteří do Německa přišli po druhé světové válce ze zemí střední a východní Evropy. Těch bylo kolem 12 až 14 milionů a CSU se dosud vždy stavěla do role jejích ochránců.

Na webu už se k tématu objevují i různé vtipy. Podle jednoho z nich se Seehofer ptá kancléřky Angely Merkelové (CDU), jestli ví, kdo je matkou všech problémů, na což šéfka německé vlády odvětí: "Tvoje matka."

Německý ministr vnitra označil migraci za "matku všech problémů"

Za "matku všech problémů" označil migraci německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) v souvislosti s napjatou situací ve východoněmeckém Chemnitzu (Saské Kamenici). Informoval o tom deník Die Welt, podle něhož se tak Seehofer vyjádřil na okraj setkání poslanců své Křesťanskosociální unie v braniborském Neuhardenbergu. Odmítavé reakce kancléřky Angely Merkelové (CDU) i dalších politiků na sebe nenechaly dlouho čekat. Místopředsedkyně koaliční SPD Natascha Kohnenová dokonce chce, aby Seehofer kvůli výrokům rezignoval.

Seehofer na schůzce politiků CSU také vyslovil pochopení pro rozhořčení, které cítí řada obyvatel Chemnitzu. To z nich ale ještě vůbec nedělá nacisty, míní. Sám by také šel protestovat, i když ne s radikály. Podle listu Bild dále řekl, že se o situaci ve městě vedou debaty, v nichž ale prvotní zločin už nehraje žádnou roli.

Narážel tak na vraždu pětatřicetiletého Němce, z níž jsou obviněni dva mladí muži z Iráku a Sýrie. Po třetím podezřelém, kterým je také občan Iráku, policie pátrá. Vražda muže v Chemnitzu vedla k řadě demonstrací. Části z nich se účastnili i pravicoví radikálové, kteří napadali přistěhovalce a novináře.

Kancléřka Merkelová dala v rozhovoru s televizí RTL najevo, že migrační problematiku vidí odlišně. "Migrační otázka nás staví před výzvy. A přitom se objevují také problémy," poznamenala. Upozornila ale i na úspěchy v migrační politice.

Tvrdě odmítavé reakce Seehoferova slova vyvolala u koaliční sociální demokracie. Její místopředsedkyně Kohnenová chce ministrovu rezignaci. "To, že řekl, že by jako obyčejný občan v Chemnitzu také protestoval, činí jeho ministerskou pozici neudržitelnou," míní. Svým postojem podle ní podpořil ty, kteří jeden násilný čin zneužívají ke štvaní proti všem migrantům. Generální tajemník koaličních sociálních demokratů Lars Klingbeil se zase ptal, zda Seehofer není "otec mnoha problémů". Šéfka SPD Andrea Nahlesová je přesvědčena, že ministr ve skutečnosti za matku všech problémů považuje Merkelovou.

Uvnitř koalice už se podle německých médií ozývají obavy, že by vyjádření Seehofera, jehož CSU čekají na podzim zemské volby v Bavorsku, v nichž strana zřejmě ztratí většinu, mohlo odstartovat další závažný spor týkající se migrace. Ten poslední koalice začátkem července uhasila jen s vypětím všech sil.

Slova ministra vnitra kritizují i představitelé Zelených, podle nichž jsou matkou všech problémů v této otázce ignorance, rasismus a rozdělování. Poslankyně opoziční Levice Ulla Jelpkeová zase řekla, že pomalu získává dojem, že ministr vnitra je "otcem všech rasových problémů".

Ministrovo vyjádření naopak uvítala protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), podle jejíhož předsedy Alexandera Gaulanda má Seehofer ve své analýze zcela pravdu, avšak Merkelová mu stále hází klacky pod nohy.

Od konce srpna se v Německu vede o vyhrocené situaci v Chemnitzu politická debata. Řeší se například to, proč k podobným výbuchům napětí dochází opakovaně v Sasku, nebo to, jaká část demonstrantů jsou "běžní občané" a jaká pravicoví extremisté.