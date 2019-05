Němci si přejí, aby Merkelová byla kancléřkou až do roku 2021

Berlín - Sedm z deseti Němců si i po evropských volbách, v nichž propadly vládní strany CDU/CSU a SPD, přeje, aby kancléřka Angela Merkelová (CDU) zůstala ve funkci až do konce současného volebního období v roce 2021. Zároveň velká většina občanů spolkové republiky není přesvědčena o tom, že by předsedkyně křesťanských a sociálních demokratů - Annegret Krampová-Karrenbauerová a Andrea Nahlesová - byly dost schopné na to, aby stanuly v čele vlády. Ukázal to průzkum pro televize RTL a n-tv.

Setrvání Merkelové na postu kancléřky si podle něj i po hlasování, v němž jak CDU/CSU, tak SPD dosáhly svých dosud nejhorších výsledků, přeje 70 procent dotázaných. Pro to, aby čtyřiašedesátiletou političku předčasně vystřídala šéfka CDU Krampová-Karrenbauerová jich je jen 13 procent. S výjimkou podporovatelů protestní Alternativy pro Německo (AfD) nejsou zastánci takové varianty v žádné jiné parlamentní straně ve většině.

Naopak velká většina Němců - 70 procent - je přesvědčena o tom, že šestapadesátiletá politička nemá na to být kancléřkou. Opačný názor jich zastává jen 19 procent. Dokonce i mezi příznivci její vlastní konzervativní unie CDU/CSU si jich většina - 52 procent - myslí, že Krampová-Karrenbauerová není vhodnou osobností pro post na čele vlády.

Pokud jde o předsedkyni sociální demokracie Nahlesovou, myslí si tři pětiny dotázaných, že by neměla vykonávat ani tento post a měla by ho opustit. Tento názor přitom zastává i 59 procent voličů SPD.

I kvůli takovýmto postojům německé veřejnosti žádají už někteří sociální demokraté otevřeně, aby Nahlesová skončila v čele strany i poslanecké frakce. "Odstrašuje voliče, s Nahlesovou už nejsme (lidmi) přijímáni," zdůvodnil svůj požadavek poslanec Florian Post.

Pozici šéfky poslanců bude Nahlesová předčasně obhajovat už příští týden. Zatím se nepřihlásil žádný protikandidát. Spekulovalo se o tom, že by jím mohl být expředseda SPD Martin Schulz, ten se k takovému kroku ale nakonec nerozhodl.