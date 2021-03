Němci při kvalifikační rozlučce Löwa podlehli Severní Makedonii

Praha - Fotbalisté Německa prohráli při posledním kvalifikačním zápase s trenérem Joachimem Löwem na lavičce nečekaně 1:2 se Severní Makedonií a v bojích o světový šampionát zažili první porážku po 20 letech. Favoritovi nepomohla ani proměněná penalta Ilkaye Gündogana ze 63. minuty, senzaci v Duisburgu dokonal pět minut před koncem zápasu Elif Elmas. Favorizovaní Němci jsou v kvalifikaci o MS v Kataru ve skupině J až na třetím místě. Nečekaně vede Arménie, která dnes porazila Rumunsko 3:2.

Fotogalerie

Ostatní giganti nezaváhali. Francie si odvezla všechny body z Bosny a Hercegoviny za vítězství 1:0, Anglie doma udolala Polsko 2:1, Španělé porazili 3:1 Kosovo a Itálie uspěla 2:0 na hřišti Litvy.

Němci do dneška drželi úctyhodnou kvalifikační sérii 35 zápasů bez porážky, přičemž ta poslední se datovala do roku 2001, kdy prohráli 1:5 s Anglií. Nicméně už závěr první půle ukázal, že to nebudou mít snadné, protože v nastaveném čase otevřel skóre sedmatřicetiletý útočník Goran Panděv.

Mistři světa z roku 2014, kteří v minulých dnech porazili Island (3:0) a Rumunsko (1:0), vyrovnali po hodině hry, kdy sudí Karasev odpískal po zákroku Alioskiho pokutový kop a Gündogan oživil šanci na obrat. Jenže místo závěrečného tlaku přišel šok: po povedené týmové kombinaci se trefil z brejku jednadvacetiletý záložník Neapole Elif Elmas.

Srdnatý boj předvedla také reprezentace Polska, která se musela v Anglii obejít bez zraněného Roberta Lewandowského. Její hráči před zápasem napodobili český tým a místo pokleknutí proti rasismu ukázali na nápis respect. Absence jejich klíčového útočníka byla znát a navíc v 19. minutě inkasovali po proměněné penaltě Harryho Kanea. Ten potrestal faul Helika a stal se s 10 góly z pokutových kopů nejúspěšnějším Angličanem v historii.

Svěřenci kouče Paula Sousy se však ve druhé půli zlepšili a po trefě Modera živili šanci na bod. Jejich naději ale zničil pět minut před koncem po tvrdé ráně Harry Maguire. Angličané zůstali v kvalifikaci stoprocentní a upevnili si vedení ve skupině I.

Bez bodové ztráty zatím proplouvají také Italové, kteří zvítězili po brankách Sensiho a Immobileho v Litvě 2:0, i Dánové. Ti po dvou brankách Skov Olsena uspěli 4:0 v Rakousku a ze tří zápasů mají skóre 14:0. Výhru 4:0 brali proti Faerským ostrovům rovněž Skotové.

Dalším překvapením je stoprocentní Arménie, jež otočila podvečerní utkání s Rumunskem z 1:2 na 3:2. Balkánský tým s Nicolaem Stanciuem a Florinem Nitou měli zápas dobře rozehraný a ve chvíli, kdy záložník pražské Slavie opouštěl v 74. minutě hřiště, vedl jeho celek po dvou brankách Cicaldaua 2:1.

Jenže o chvíli později viděl červenou kartu Puscas a domácí, podpořeni z hlediště omezeným počtem diváků, strhli při závěrečném tlaku duel ve svůj prospěch. Tři minuty před koncem nejprve vyrovnal pohotovou střelou Harojan a hned nato po faulu Cretua v pokutovém území překonal sparťanského gólmana Nitu z penalty Barsegjan.

Výsledky kvalifikace MS 2022 ve fotbale

Skupina B:

Španělsko - Kosovo 3:1 (2:0)

Branky: 34. Olmo, 36. Torres, 75. Moreno - 70. Halimi.

Řecko - Gruzie 1:1 (0:0)

Branky: 76. vlastní Kakabadze - 78. Kvaracchelija.

Tabulka:

1. Španělsko 3 2 1 0 6:3 7 2. Švédsko 2 2 0 0 4:0 6 3. Řecko 2 0 2 0 2:2 2 4. Gruzie 3 0 1 2 2:4 1 5. Kosovo 2 0 0 2 1:6 0

Skupina C:

Litva - Itálie 0:2 (0:0)

Branky: 47. Sensi, 90.+4 Immobile z pen.

Severní Irsko - Bulharsko 0:0

Tabulka:

1. Itálie 3 3 0 0 6:0 9 2. Švýcarsko 2 2 0 0 4:1 6 3. Severní Irsko 2 0 1 1 0:2 1 4. Bulharsko 3 0 1 2 1:5 1 5. Litva 2 0 0 2 0:3 0

Skupina D:

Bosna a Hercegovina - Francie 0:1 (0:0)

Branka: 61. Griezmann.

Ukrajina - Kazachstán 1:1 (1:0)

Branky: 20. Jaremčuk - 59. Mužikov.

Tabulka:

1. Francie 3 2 1 0 4:1 7 2. Ukrajina 3 0 3 0 3:3 3 3. Finsko 2 0 2 0 3:3 2 4. Bosna a Hercegovina 2 0 1 1 2:3 1 5. Kazachstán 2 0 1 1 1:3 1

Skupina F:

Rakousko - Dánsko 0:4 (0:0)

Branky: 58. a 74. Skov Olsen, 63. Mähle, 67. Höjbjerg.

Moldavsko - Izrael 1:4 (1:1)

Branky: 29. Carp - 45.+2 Zahavi, 57. Solomon, 65. Dabbur, 66. Natcho. ČK: 50. Nicolaescu (Mold.).

Skotsko - Faerské ostrovy 4:0 (1:0)

Branky: 7., 53. McGinn, 60. Adams, 70. Fraser

Tabulka:

1. Dánsko 3 3 0 0 14:0 9 2. Skotsko 3 1 2 0 7:3 5 3. Izrael 3 1 1 1 5:4 4 4. Rakousko 3 1 1 1 5:7 4 5. Faerské ostrovy 3 0 1 2 2:8 1 6. Moldavsko 3 0 1 2 2:13 1

Skupina I:

Andorra - Maďarsko 1:4 (0:1)

Branky: 90.+2 Pujol z pen. - 45.+2 Fiola, 51. Gazdag, 58. Kleinheisler, 90. Nego.

Anglie - Polsko 2:1 (1:0)

Branky: 19. Kane z pen., 85. Maguire - 58. Moder.

San Marino - Albánie 0:2 (0:0)

Branky: 63. Manaj, 86. Veseli.

Tabulka:

1. Anglie 3 3 0 0 9:1 9 2. Maďarsko 3 2 1 0 10:4 7 3. Albánie 3 2 0 1 3:2 6 4. Polsko 3 1 1 1 7:5 4 5. Andorra 3 0 0 3 1:8 0 6. San Marino 3 0 0 3 0:10 0

Skupina J:

Arménie - Rumunsko 3:2 (0:0)

Branky: 56. Spercjan, 87. Harojan, 89. Barsegjan z pen. - 62. a 72. Cicaldau. ČK: 78. Puscas (Rum.).

Německo - Severní Makedonie 1:2 (0:1)

Branky: 62. Gündogan z pen. - 45.+2 Panděv, 85. Elmas.

Lichtenštejnsko - Island 1:4 (0:2)

Branky: 79. Frick - 12. Sävarsson, 45.+1 Bjarnason, 77. Palsson, 90.+3. Sigurjónsson z pen.

Tabulka:

1. Arménie 3 3 0 0 6:2 9 2. Severní Makedonie 3 2 0 1 9:4 6 3. Německo 3 2 0 1 5:2 6 4. Rumunsko 3 1 0 2 5:6 3 5. Island 3 1 0 2 4:6 3 6. Lichtenštejnsko 3 0 0 3 1:10 0