Praha - Florbalisté Německa porazili ve svém závěrečném utkání v základní skupině A na mistrovství světa v Praze Lotyšsko 5:4 a pomohli českému týmu k přímému postupu do čtvrtfinále. Pokud by Lotyši alespoň remizovali, museli by svěřenci trenéra Petriho Kettunena v úterý porazit Švýcarsko. Klid do závěrečného duelu ve skupině dodal českým hráčům vítěznou trefou v 58. minutě Benjamin Borth.

I kdyby český tým v úterý Švýcarsku podlehl, skončí ve skupině A druhý, protože by měl nejlepší bilanci z minitabulky vzájemných zápasů s Lotyši a Němci. V neděli sice prohrál s Lotyšskem 3:4, ale předtím v sobotu porazil Německo 10:5. Lotyše a Němce tak čeká ve středu boj o čtvrtfinále v kvalifikaci.

Lotyši, kteří hráli stejně jako Němci potřetí ve třech dnech, přitom měli dnešní zápas v O2 areně před 4215 diváky skvěle rozehraný. Na vedoucí branku Tomse Bitmanise sice odpověděl v přesilové hře Janos Bröker, ale v závěru prvního dějství vrátil Lotyšsku vedení Atis Blinds a ve 29. minutě snížil Edžus Cerinš.

Němci, kteří v případě bodové zisku Čechů se Švýcary mají šanci na posun na třetí místo ve skupině, otočili mezi 43. a 49. minutou stav na 4:3 díky trefám Erik Schuschwaryho, Borthe a Janose Brökera. V 57. minutě sice vyrovnal Cerinš, ale Lotyši remízu nebránili a z brejku inkasovali na 4:5. Borth se stejně jako spoluhráč Janose Brökera a Lotyš Cerinš trefil podruhé v utkání.

Mistrovství světa florbalistů v Praze:

--------

Skupina A (O2 arena):

Lotyšsko - Německo 4:5 (2:1, 1:0, 1:4)

Branky: 29. a 57. Cerinš, 9. Bitmanis, 20. Atis Blinds - 14. a 49. J. Bröker, 46. a 49. Borth, 43. Schuschwary.

Tabulka:

1. Švýcarsko 2 2 0 0 20:4 4 2. ČR 2 1 0 1 13:9 2 3. Lotyšsko 3 1 0 2 11:15 2 4. Německo 3 1 0 2 11:27 2

Skupina D:

Singapur - Japonsko 9:5 (4:3, 1:2, 4:0).

Tabulka:

1. Slovensko 2 2 0 0 27:4 4 2. Singapur 2 1 1 0 13:9 3 3. Kanada 2 0 1 1 7:16 1 4. Japonsko 2 0 0 2 6:24 0

Skupina B (O2 arena):

16:45 Finsko - Dánsko (foto),

19:30 Švédsko - Norsko (foto).

Skupina C (Arena Sparta Podvinný mlýn):

15:30 Austrálie - Polsko,

18:30 Estonsko - Thajsko.