Němci otočili duel s Američany a ve finále hokejového MS vyzvou Kanadu

Tampere (Finsko) - Ve finále hokejového mistrovství světa vyzve Kanadu tým Německa. Němci si zajistili postup do nedělního duelu o zlato - a také medaili z MS po dlouhých 70 letech - dnešní výhrou v semifinále v Tampere nad Američany 4:3 v prodloužení. Kanaďané již odpoledne v prvním semifinálovém utkání zdolali Lotyšsko 4:2.

Kanada je počtvrté za sebou ve finále MS

Kanadští hokejisté zvítězili v semifinále mistrovství světa v Tampere nad Lotyšskem 4:2 a budou útočit na 28. titul. Svěřenci trenéra Andrého Tourignyho sice dvakrát prohrávali, ale nakonec slavili čtvrtý postup do finále za sebou. Naposledy triumfovali předloni v Rize. Vítěznou branku vstřelil v čase 48:56 osmnáctiletý útočník Adam Fantilli a 43 sekund před koncem v power play potvrdil výhru do prázdné branky Scott Laughton.

Kanaďané se v neděli od 19:20 SELČ utkají o zlato Německem. Lotyši, jejichž maximem dosud byla 7. místa z let 1997, 2004 a 2009, budou od 14:20 bojovat o historickou medaili se Spojenými státy americkými.

"Ve čtvrtek (proti Finsku) jsme nedali fanouškům příležitost, aby se dostali do varu, ale dnes Lotyši dvakrát vedli a měli příznivce v zádech. My jsme se s tím však vyrovnali. Musím ocenit tým za to, jak zvládl třetí třetinu. Řekli jsme si, že musíme být trpěliví. Nebyl důvod být nervózní. Stříleli jsme, chodili jsme do brány a díky tomu jsme to otočili," řekl webu IIHF kanadský obránce Tyler Myers.

Do první šance se dostal v 2. minutě kanadský obránce Justin Barron, který z pozice mezi kruhy Arturse Šilovse nepřekonal. Lotyšský gólman si poradil i pokusem Jacka Quinna a střelou Scotta Laughtona z otočky.

V čase 8:18 se radovali z vedení Lotyši, kteří měli i po přesunu z Rigy v Nokia Areně díky množství fanoušků opět takřka domácí prostředí. Po střele Kristapse Zileho od modré čáry z první dorážky ještě Rihards Bukarts Samuela Montembeaulta nepřekonal, ale z druhé už uspěl Dans Ločmelis.

V polovině úvodní části měl příležitost vyrovnat kapitán Tyler Toffoli, který bekhendovou střelou trefil pravou tyčku. Před první pauzou mohl zvýšit Miks Indrašis, jehož první pokus kanadský brankář vyrazil a druhý těsně minul branku.

Na začátku druhé části nabídli Kanaďané špatným střídáním Lotyšům první přesilovku v utkání a po nedovoleném zákroku Pierrea-Oliviera Josepha se museli bránit 58 sekund ve třech proti pěti. Lotyši se ubránili při trestu Rihardse Bukartse a v polovině utkání z dobré pozice z levého kruhu minul Deniss Smirnovs. V 32. minutě při vyloučení Rodriga Abolse pomohla Šilovsovi pravá tyčka po střele Fantilliho.

Po sérii vyloučení se potom stav neměnil. V 36. minutě se už Kanada dočkala vyrovnání. Po přihrávce Peytona Krebse trefil Sammy Blais skákavý puk z pravého kruhu přesně do protějšího horního rohu branky.

Za 66 sekund Lotyši znovu vedli. Rudolfs Bukarts se uvolnil přes MacKenzieho Weegara a střelou na lapačku překonal Montembeaulta. Před druhou přestávkou si lotyšský gólman po tlaku Kanady poradil s Toffoliho ránou.

Po 45 vteřinách závěrečné části smazal ztrátu Jack Quinn, který ze záporného úhlu poslal puk o Šilovsovu masku do branky. Obratu se dočkala Kanada ve 49. minutě, kdy Fantilli oklamal mezi kruhy obránce Ralfse Freibergse a střelou na lapačku poslal svůj tým do vedení 3:2.

"Dostal jsem pas od (Milana) Lucice, byla to mezi kruhy situace jeden na jednoho. Snažil jsem se naznačit pohyb a dostat se do střelecké pozice. Padlo to tam a mám z toho velkou radost," řekl Fantilli. Předpokládaná dvojka červnového draftu NHL se radovala z první branky na turnaji.

Necelé tři minuty před koncem snížil naděje Lotyšů na vyrovnání vyloučený Oskars Batna. V přesilovce měl možnost pojistit kanadskou výhru Michael Carcone. Povedlo se to až v power play Laughtonovi, jenž z vlastního obranného pásma trefil prázdnou branku.

"Jsem si jistý, že kdybychom hráli semifinále v Rize, byl by to úplně jiný zápas. Ale i tady byla dobrá atmosféra. Přijelo hodně fanoušků a snažili se nás podpořit. Pokusíme se to dotáhnout zítra. Je to poslední zápas sezony, dáme do něj všechno a uvidíme," řekl gólman Šilovs.

Němci otočili duel s Američany

Němci si zahrají finále poprvé v novodobé historii. Výběr USA neuspěl v semifinále potřetí za sebou a celkově již podvanácté od zavedení systému play off. Zápas o zlato si dosud tato zámořská velmoc nezahrála.

Američané se hned v úvodu dostali do trháku, když v končící čtvrté minutě vedli už 2:0. Němcům se podařilo ještě do první přestávky vyrovnat. Ve druhé třetině vrátil dosud neporaženému výběru USA vedení Michael Eyssimont. Dlouho se zdálo, že jeho gól bude i vítězný, ale 83 sekund před koncem základní doby vyrovnal Marcel Noebels. Postup vystřelil v čase 67:32 svým druhým dnešním zásahem Frederik Tiffels. Třetí asistenci v utkání si u jeho branky připsal Dominik Kahun.

Finále je na programu v neděli v Nokia Areně v Tampere od 19:20 SELČ. Již ve 14:20 bude vhozeno úvodní buly souboje o bronz mezi zklamanými semifinalisty, v němž se Američané utkají s Lotyši.

Favorizovaný tým USA začal skvěle. Hned po 71 sekundách uklidil kotouč zblízka do branky Tuch po výborné O'Connorově nahrávce. Na konci čtvrté minuty zvýšil Grimaldi bombou z plné jízdy, když zavěsil z kruhu. Jenže Němci, jejichž sebevědomí notně posílila série pěti výher po úvodních třech vystoupeních na turnaji, v nichž vůbec nebodovali, ani náznakem nerezignovali.

V polovině 11. minuty jim navíc pomohl faulem Brown. Seider svou šanci ještě neproměnil, ale pak pálil z pozice mezi kruhy Fischbuch a clonící Tiffels poslal Browna předčasně zpátky do hry. Na začátku 17. minuty navíc v dobré pozici zachoval chladnou hlavu Szuber a s pomocí tyčky vyrovnal.

Ve druhé třetině zkusil štěstí z úhlu Seider, Američany zachránila tyčka. Tuch byl sám před gólmanem, ale utekl mu kotouč. Hned vzápětí se zámořský tým dostal do přečíslení čtyři na tři, Grimaldi nahrával, Kahun srazil puk holí za Niederbergerova záda, jenže ačkoliv sudí uznali gól a Američané slavili znovu nabyté vedení, po kontrole videa bylo všechno jinak - kotouč nepřešel brankovou čáru.

Potom pálil nebezpečně Wagner. Přetahovanou o vedoucí trefu nakonec vyhráli přece jen Američané, byť navrátilec do sestavy Eyssimont uspěl až na čtvrtý pokus: poprvé ho vychytal gólman, následně trefil při dorážce spodní oblouk branky, pak ho zastavila Niederbergerova lapačka, ale jeho důraz poté přece jen slavil úspěch.

Úvod třetí části se nesl ve znamení zvýšené aktivity německého celku v ofenzivě. Ve 46. minutě našel Tiffels pohotovou bekhendovou nahrávkou od zadního hrazení Kahuna, jenž okamžitě pálil z dobré pozice, jenže DeSmith byl připravený.

Další příležitost měl Kastner. Jonas Müller napálil po Peterkově nahrávce horní tyčku. V 58. minutě měl rozhodnutí na holi Grimaldi, jenže Niederberger ho vychytal. O chvilku později spálil na druhé straně slibnou šanci Sturm.

Němci pak sáhli zhruba 100 sekund před koncem základní hrací doby ke hře bez gólmana a risk se jim rychle vyplatil. V čase 58:37 vyrovnal po závaru v DeSmithově brankovišti Noebels, když uklidil do odkryté branky kotouč po Gawankeho ráně a Kahunově práci před DeSmithem.

V prodloužení byli výrazně aktivnější Američané, Niederberger však držel naděje na senzační postup do finále. Po Tiffelsově pokusu měl naopak štěstí DeSmith, když kotouč přistál za jeho zády na horní síťce branky. Při další šanci už ale Tiffels poslal Němce výstavní ranou do horního růžku do finále.

Mistrovství světa v hokeji v Tampere - semifinále: Kanada - Lotyšsko 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Branky a nahrávky: 36. Blais (Krebs, Middleton), 41. J. Quinn (Crouse, Laughton), 49. Fantilli (Lucic, Barron), 60. Laughton - 9. Ločmelis (Rihards Bukarts, Zile), 37. Balcers. Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), MacFarlane - Briganti, Davis (všichni USA). Vyloučení: 6:6. Bez využití. Diváci: 8669. Sestavy: Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Barron, Hunt, Myers, Joseph - Fantilli, Glass, Lucic - J. Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone. Trenér: Tourigny. Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - M. Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Indrašis, Ločmelis, Rihards Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Keninš. Trenér: Vitolinš. USA - Německo 3:4 v prodloužení (2:2, 1:0, 0:1 - 0:1) Branky a nahrávky: 2. A. Tuch (O'Connor, Grimaldi), 4. Grimaldi (A. Tuch), 29. Eyssimont (O'Connor, Garland) - 13. Tiffels (Fischbuch, Kahun), 17. Szuber (Sturm, Peterka), 59. Noebels (Kahun, Gawanke), 68. Tiffels (Kahun, M. Müller). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Hribik - Ondráček (oba ČR), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 8011. Sestavy: USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, C. Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Eyssimont - Mazur, Tynan, Gauthier - Coronato, P. Brown, Farrell. Trenér: D. Quinn. Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner - Peterka, Kahun, Tiffels - Soramies, Sturm, Ehl - Noebels, Kastner, Fischbuch - Tuomie, Stachowiak, Schütz. Trenér: Kreis.