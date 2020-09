Němci nově považují za rizikovou oblast Středočeský kraj

Berlín - Německo dnes na seznam epidemicky rizikových oblastí zařadilo Středočeský kraj. Oznámil to Institut Roberta Kocha (RKI). Před týdnem byla na listinu kvůli nepříznivé koronavirové situaci zapsána Praha. Pro obyvatele české metropole a nově také Středočeského kraje to při cestách do Německa znamená mít negativní koronavirový test, nebo počítat s karanténo; hranice nadále zůstávají otevřené. Omezení by se nemělo týkat pendlerů bez příznaků nemoci covid-19.

