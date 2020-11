Němci jsou pořád top tým na světě, řekl český kapitán Dočkal

Lipsko - Přestože fotbalistům Německa se v poslední době tolik nedaří a ve středečním přípravném duelu v Lipsku nastoupí s hráči širšího kádru, český kapitán Bořek Dočkal je nadále považuje za jeden z nejlepších reprezentačních týmů. Záložník pražské Sparty se na souboj s čtyřnásobnými mistry světa těší, obecně je však proti tomu, že národní celky kvůli koronavirové pandemii nově hrají během jednoho srazu hned tři utkání místo tradičních dvou.

"I přes všechny absence, přes to, jaké má v poslední době německý nároďák výsledky, které asi nejsou podle jejich představ, si pořád myslím, že je to top tým. Nejen v Evropě, ale i na světě," řekl Dočkal při on-line tiskové konferenci.

Němci naposledy vyhráli světový nebo evropský šampionát v roce 2014 a z letošních pěti zápasů zvítězili jen jednou. "Pořád mají výběr hráčů obrovský. S nějakými absencemi se v dnešní době potýká každý tým. Jestli má někdo kam sáhnout, jsou to Němci. V tomhle bych neviděl nějaký jejich handicap," podotkl dvaatřicetiletý Dočkal.

Kvůli letošní dlouhé koronavirové pauze se v říjnu a listopadu hrají v jeden reprezentační termín tři místo obvyklých dvou zápasů. "Doba je taková, že se do toho reprezentačního srazu ještě vsunul trošku násilím jeden další zápas. To si myslím, že je větší problém, než že se musíte testovat, dodržovat opatření a podobně," poznamenal Dočkal.

"Je to zápas za národní tým proti Německu, to rozhodně není na obtíž. Myslím to spíš obecně. Doba je taková, že hráči v klubech zažívají extrémně náročné období. Dnešní fotbal je o tom, že si každý hledí svého zájmu. Stejně tak si toho hledí UEFA v tom smyslu, že tam potřebuje dostat více zápasů, aby se prodala televizní práva. Trenéři to mají v téhle době složité, aby to vůbec neskládali. Do toho si UEFA hlídá svůj zájem a komplikuje to jak trenérům, tak národním asociacím a hráčům," mínil Dočkal.

Věří, že při nadcházejícím srazu český celek potvrdí solidní výkony z poslední doby. "Myslím, že tým za poslední období ušel kus cesty. Ale je potřeba to pořád potvrzovat. Reprezentace je specifická v tom, že když se jeden zápas nepovede, čekáte měsíc, abyste to mohli napravit. Takže je tam velká pokora, každý si uvědomuje, že sraz co sraz je třeba to zopakovat a nemít velké propady ve výkonech," uvedl Dočkal.

Z reprezentace zatím kvůli pozitivnímu testu na koronavirus vypadli od začátku srazu dva hráči. V předchozích dvou měsících postihl covid-19 mužstvo více.

"V rámci doby koronavirové je to zatím v podstatě klidný sraz oproti těm minulým. Na druhou stranu to určitě není normální, jak jsme byli zvyklí předtím. K fotbalu jsme se zase dostali až po nějaké době, co se testujeme, čekáme na výsledky. Žijeme s tím už delší dobu, bereme to jako něco, na co jsme si zvykli. Nikdo to tolik neprožívá jako na začátku, stejně jako obecně ve společnosti ty obavy a obezřetnost byly předtím daleko větší. Už víme, co nás čeká a může potkat," podotkl Dočkal.