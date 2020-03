Němci a Italové zpřísní opatření, v Itálii přibylo za den 627 mrtvých

Berlín/Madrid/Bern/Vaduz - Další citelná opatření kvůli epidemii koronaviru dnes vedle Bavorska přijaly i další německé spolkové země včetně Bádenska-Württemberska, Hesenska, Porýní-Falce, Sárska či Brém. Patří k nim uzavírky restaurací a dalších gastronomických zařízení a v některých případech také zákaz shromáždění s více než pěti osobami.

"Nezavíráme Bavorsko, ale omezujeme prakticky úplně veřejný život," prohlásil Söder. "Nemůžeme dělat polovičaté kroky," uvedl a následně oznámil zatím nejdalekosáhlejší opatření, jaká některá ze 16 spolkových zemí přijala.

Patří mezi ně především výrazné omezení vycházení. Ven by nově měli lidé chodit jen v případě, že k tomu budou mít pádný důvod. Tím je například cesta do práce, k lékaři, na nutný nákup nebo kvůli pomoci ostatním. Možná je i procházka v přírodě nebo sport, ale jen individuálně, popřípadě s lidmi z jedné domácnosti. Skupinové aktivity jsou zakázané. Na zákaz bude dohlížet policie.

Kompletně uzavřené zůstanou restaurace. Výdej jídla bude možný jen tam, kde se dá vyzvednout s sebou, objednat přímo do auta nebo domů. Prakticky vyloučené budou návštěvy v nemocnicích i domovech důchodců. Možné mají být jen v případě, že jde o návštěvu umírajících blízkých. V nemocnicích bude také možné navštívit vlastní děti, otcové mohou i nadále k porodu.

Rozsáhlá opatření Söder zdůvodnil tím, že se situace v Bavorsku nevyvíjí dobře. "Čísla infikovaných dramaticky stoupají," podotkl a dodal, že jen od čtvrtka přibylo 817 nakažených a pět mrtvých, což je ve druhém případě nárůst o 50 procent. Jeho spolková země proto nemůže dále čekat a nesmí váhat, míní.

"Nikdy bych si nedokázala představit, že budeme žít v zemi, kde nebude možné, aby spolu bylo více než pět lidí," řekla dnes na tiskové konferenci v Mohuči ministerská předsedkyně Porýní-Falce Malu Dreyerová, když představovala přijatá nařízení. Právě takový krok je podle ní ale nyní nutný.

Mezi další opatření patří uzavření všech restaurací, kaváren a barů. Výdej jídla bude možný jen tam, kde se dá vyzvednout s sebou, objednat přímo do auta nebo domů. Podobná omezení budou od soboty platit také v Hesensku.

V Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa budou dokonce zakázána všechna shromáždění na veřejných místech s více než trojicí lidí. Výjimkou budou tvořit rodiny, tedy rodiče a jejich děti. Za porušení nařízení bude hrozit pokuta až 25.000 eur (680.000 korun), nebo dokonce víceletý trest odnětí svobody.

Původně se očekávalo, že další opatření spolkové země oznámí až po jednání ministerských předsedů s kancléřkou Angelou Merkelovou, které se uskuteční v neděli večer. Nakonec ale už dnes po poledni novou sérii nařízení představilo Bavorsko, k němuž se během odpoledne připojily i další spolkové země.

Ty se nyní musí vyrovnat mimo jiné s tím, že stoupá počet infikovaných policistů. V celém Německu jich je podle listu Die Welt přes 120. Nejméně 1500 strážců zákona je v karanténě.

V Itálii přibylo za den 627 mrtvých nakažených koronavirem

V Itálii za uplynulý den zemřelo 627 lidí nakažených koronavirem, což je největší nárůst od února, kdy se nemoc COVID-19 v jihoevropské zemi poprvé objevila. Celkový počet obětí stoupl na 4032, případů nákazy úřady registrují 47.021. Oproti čtvrteční bilanci se tak počet infikovaných zvýšil téměř o 6000. Informoval o tom italský úřad civilní ochrany.

Itálie se už ve čtvrtek stala co do počtu obětí koronaviru nejpostiženější zemí na světě. Čínaa, odkud se nemoc začala koncem loňského roku šířit a kde se koronavirem nakazilo přes 80.000 lidí, registruje 3245 mrtvých.

Podle úřadu civilní ochrany se v Itálii zatím z nemoci COVID-19 plně zotavilo 5129 lidí, počet uzdravených se tak oproti předchozímu dni zvýšil o více než 600. Stoupl však i počet pacientů v kritickém stavu, na jednotkách intenzivní péče je nyní 2655 lidí.

Nejpostiženější oblastí Itálie je nadále region Lombardie na severu země, kde za den přibylo 380 mrtvých. Přes 7000 nemocných je nyní kvůli vážným příznakům v nemocnicích, 1050 z nich potřebuje podporu dýchacích přístrojů.

Itálie chystá přísnější karanténu, v ulicích pomáhá armáda

Italská vláda zvažuje zpřísnění dosavadních karanténních opatření zavedených kvůli šíření koronaviru, šéfové regionů naléhají zejména na to, aby se nově zakázaly všechny venkovní rekreační a sportovní aktivity. V ulicích měst v Lombardii dnes začali pomáhat vojáci, kteří společně s policií na dodržování karantény dohlížejí. Jen během čtvrtka hlídky po celé Itálii prověřily více než 200.000 osob, 9600 lidí dostalo kvůli neoprávněnému pobytu venku pokárání nebo pokutu, uvedla agentura ANSA.

"Zavedení nových restrikcí během následujících 24 až 48 hodin je možné," řekl dnes ministr pro regionální záležitosti Francesco Boccia.

Guvernéři nejhůře zasažených severoitalských regionů naléhají na to, aby vláda na celostátní úrovni upravila pravidla pro pobyt venku a zakázala například sportovní aktivity. Mnohem přísnější mají být podle nich pravidla i pro nezbytné cesty za prací, nákupy nebo například kvůli venčení psů.

"Pokud mě chce někdo přesvědčovat o tom, že bez běhání to nevydrží, tak ho s sebou vezmu do nemocnice," napsal na facebooku guvernér regionu Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Ten nařízení o zákazu venkovních aktivit vydal už ve čtvrtek. Emilia Romagna je druhým nejpostiženějším regionem v Itálii, zatím tady registrují 5200 nakažených a 531 mrtvých.

Přísnější režim požaduje i Lombardie, kde se dnes na ulicích Milána objevilo prvních 114 vojáků. Právě Milán nyní stojí v centru pozornosti epidemiologů, kteří se obávají, že se v tomto velkoměstě začne infekce nekontrolovaně šířit. Ve čtvrtek se tam počet nakažených zdvojnásobil ze 318 na 638. Se zákazem vycházení tu počítají i místní obyvatelé, kteří dnes kvůli očekávanému zpřísnění karantény začali hromadně nakupovat zásoby. Před supermarkety tak stály dlouhé fronty, napsala italská média.

"Bohužel nevidíme žádnou změnu trendu a čísla pořád stoupají," řekl dnes na tiskové konferenci lombardský guvernér Attilio Fontana. "Dopad dalšího růstu počtu nakažených může být v Miláně katastrofální. Občané musejí zůstat doma," doplnil jej v televizi La7 zdravotnický zmocněnec jeho vlády Giulio Gallera, podle něhož je třeba dál omezit i veřejnou dopravu.

Regionální úřady v Itálii nyní prosazují jako jedinou možnou cestu k zastavení pandemie kompletní izolaci a plošné testování. To se vyplatilo například v případě 11 měst a obcí v provincii Lodi, kde byla přísná karanténa vyhlášena už koncem února. Počet nakažených tam nyní nestoupá. Stejnou zkušenost má i vedení Benátska (Veneta), které na počátku epidemie izolovalo obyvatele městečka Vo´ Euganeo a všech 3300 obyvatel nechalo otestovat. Také tam se podařilo šíření koronaviru zcela zastavit.

Právě Benátsko nyní změnilo strategii týkající se testování a rapidně zvýšilo kapacity laboratoří a počet otestovaných lidí. "Netestujeme už jen lidi s příznaky, ale všechny, kdo přišli nějak do styku s nakaženými nebo se pohybovali v jejich okolí," citovala dnes agentura APA padovského virologa Andreu Grisantiho.

V Itálii se podle čtvrteční bilance koronavirem dosud nakazilo přes 41.000 lidí, 3405 z nich zemřelo.

Španělsko hlásí téměř 20.000 nakažených koronavirem, 1000 obětí

Ve Španělsku zemřelo už 1002 pacientů s nákazou novým koronavirem, infekce se od února potvrdila u 19.980 lidí. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. Počtem infikovaných se tak Španělsko stalo třetí zemí nejhůře postiženou tímto koronavirem po Číně a Itálii. Na 1590 nakažených se už vyléčilo.

"Ve Španělsku jsem zaznamenali 19.980 případů nákazy, dnes máme o 2833 případů více než ve čtvrtek," řekl novinářům Fernando Simón z ministerstva zdravotnictví. Hospitalizováno je nyní podle něj 10.542 infikovaných, z toho 1141 je na jednotkách intenzivní péče. "Ty nejtěžší dny teprve přijdou," dodal.

Nejhůře postižený je ve Španělsku madridský region s více než 7100 dosud potvrzenými případy nákazy a 590 úmrtími, druhé v tragické tabulce je Katalánsko se 3270 nakaženými koronavirem a 82 jeho oběťmi a třetí je Baskicko s téměř 1470 případy nákazy a 53 úmrtími.

Právě v Madridu, který se potýká s prudkým vzestupem počtu nemocných, má vzniknout nová provizorní nemocnice pro nakažené. V areálu konferenčního centra IFEMA bude nově 5500 lůžek, a to včetně lůžek intenzivní péče pro pacienty se závažnými dýchacími obtížemi.

Kvůli šíření infekce vyhlásila španělská vláda o víkendu na dva týdny nouzový stav, což znamená, že lidé nesmí vycházet ven, pokud nejdou do práce, na nákup či k lékaři. Zavřené jsou obchody a restaurace s výjimkou prodejen potravin, lékáren a kiosků.

Náčelník generálního štábu Miguel Ángel Villarroya dnes Španěly pochválil, že vesměs dodržují opatření nařízená vládou v této zemi se 47 miliony obyvatel. "Včera jsem mluvil o disciplíně, dnes musím poblahopřát všem Španělům, chovají se v těchto dnech jako vojáci. V této podivné válce jsme všichni vojáci," dodal generál.

Situace se zhoršuje i v sousedním Portugalsku, kde se za poslední den počet infikovaných koronavirem zvýšil o třetinu na více než tisícovku. Šest lidí zemřelo. Úřady dnes oznámily, že od příštího týdne bude každý, kdo do země přijede ze zahraničí, muset do povinné preventivní dvoutýdenní karantény. Už ve středu Portugalsko kvůli boji proti koronaviru poprvé od začátku demokratické éry v půlce 70. let minulého století vyhlásilo stav nouze.

V Polsku podlehla koronaviru mladá žena po porodu

Polsko má šestou oběť nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus. V nemocnici v Lańcutu na jihovýchodě země nákaze podlehla sedmadvacetiletá žena, která před několika dny porodila. Uvedla to dnes polská média. Premiér Mateusz Morawiecki večer oznámil zavedení stavu epidemie, který budou provázet další preventivní opatření, včetně kontroly lidí, zda dodržují karanténu.

Bezprostřední příčinou úmrtí šesté infikované osoby v Polsku byla podle rozhlasu sepse po porodu, který mohl přispět k těžkému průběhu nemoci. Koronavirem se mladá žena nakazila od své matky, která se vrátila z Itálie.

Ministerstvo zdravotnictví odpoledne také aktualizovalo údaje o infikovaných lidech v zemi. Od rána už přibylo dalších 56 potvrzených případů a celkový počet osob nakažených koronavirem tím v Polsku vzrostl na 411. Jedním z nově infikovaných by podle agentury AFP měl být i polský europoslanec, zřejmě první člen Evropského parlamentu nakažený koronavirem.

Morawiecki večer novinářům sdělil, že s vyhlášením stavu epidemie se mimo jiné prodlužuje až do Velikonoc přerušení výuky na školách. Podle agentury PAP rovněž řekl, že jsou potřeba naléhavé právní předpisy, které umožní řádné respektování karanténních požadavků a preventivních opatření.

Mluvčí ministerstva pro digitalizaci agentuře AFP k tomu řekl, že lidé, kteří mají být v karanténě, budou mít na vybrání ze dvou možností prověřování. Jednou by podle něj měly být namátkové kontroly policie a druhou sledování prostřednictvím mobilní aplikace.

Ministerstvo zdravotnictví dnes mimo jiné upozornilo, že se staly případy, kdy se lidé nakazili uvnitř Polska, a ne v cizině jako dosud. Podle šéfa úřadu vlády Michala Dworczyka se nakazil i jeden z náměstků ministerstva zemědělství, a tak je celé vedení resortu v karanténě. Dříve se nakazil i ministr životního prostředí Michal Woś. Ostatní členové vlády pak podstoupili testy, které dopadly negativně.

Pokutou 5000 zlotých (asi 30.000 Kč) potrestala policie ženu, která porušila karanténu po návratu z ciziny tím, že si šla nakoupit. Uvedl to zpravodajský server Onet.pl. Pokutou možné potíže pro 59letou ženu z města Pleszew u Poznaně ještě nekončí. Ohrožení dalších osob nákazou totiž může prokuratura vyhodnotit jako trestný čin, za který hrozí až roční vězení, varovala policejní mluvčí.

Švýcarsko eviduje 4840 nakažených koronavirem

Švýcarsko s Lichtenštejnskem v rozmezí jednoho dne zaznamenaly 952 nově nakažených koronavirem, aktuální společná bilance obou zemí je 4840 infikovaných, z nichž 43 zemřelo. Dnes o tom informovala agentura Reuters. Švýcarsko dnes přitvrdilo své kroky proti šíření koronaviru, když zakázalo shromažďování více než pěti osob. Země však odmítá nařizovat zákaz vycházení, jako některé jiné evropské státy. Švýcarský ministr vnitra dnes taková opatření označil za "politickou show", napsala agentura AFP.

Za nejpostiženější švýcarský kanton označuje tisková zpráva ministerstva zdravotnictví Ticino na jihu země, který sousedí s těžce zasaženou Itálií. Z Ticina je hlášeno takřka 231 případů na 100.000 obyvatel, za kterým se 147 případy na 100.000 obyvatel následuje kanton Vaud na jihozápadě země.

Situace v Ticinu je velmi vážná, kanton přestává zvládat nápor pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID-19, kterou koronavir způsobuje. Místní úřady mají podle Reuters problém zajistit dostatečný počet lůžek na jednotkách intenzivní péče.

Lichtenštejnsko, které je se Švýcarskem hospodářsky i politicky svázáno měnovou a celní unií, zaznamenalo necelých 89 případů na 100.000 obyvatel.

Švýcarsko dnes zakázalo shromažďování více než pěti osob najednou. Porušení zákazu může mít za následek pokutu ve výši 100 švýcarských franků na osobu (2590 korun).

Výslovně však švýcarská vláda odmítla omezit vycházení, jak to činí některé evropské země nebo regiony včetně například Bavorska. "To, co dnes v zemi děláme, je velmi podobné tomu, co činí země okolo nás. Ale rozdíl je v tom, že my neděláme politickou show," prohlásil dnes švýcarský ministr vnitra a zdravotnictví Alain Berset.

Už počátkem měsíce švýcarská vláda zakázala akce s více než tisíci účastníky. Později byly uzavřeny obchody s výjimkou potravin a lékáren a byla přerušena školní výuka. Země zavedla kontroly na hranicích.

Švýcarská vláda dnes rovněž uvolnila dalších 32 miliard švýcarských franků na podporu ekonomiky. Už před týdnem ohlásila balíček ve výši deseti miliard franků. "Naše ekonomika nyní funguje na zhruba 80 procent kapacity a my musíme učinit vše, co můžeme, abychom udrželi dostatečnou úroveň aktivity," řekl na tiskové konferenci v Bernu švýcarský ministr hospodářství Guy Parmelin.

Francie kvůli epidemii zavírá veřejná místa, mrtvých hlásí 452

Ve Francii už registrují 12.612 lidí nakažených koronavirem, za poslední den jich tak přibylo přes 1600, počet mrtvých stoupl o 80 na 452. Informovalo o tom na večerní tiskové konferenci ministerstvo zdravotnictví. Francouzské úřady v rámci opatření proti šíření koronaviru uzavřely některá veřejná místa včetně pařížského nábřeží Seiny či Martových polí u Eiffelovy věže. Starosta Nice vyhlásil v přímořském letovisku zákaz vycházení.

Lidé ve francouzské metropoli od dnešního odpoledne nesmějí například na Esplanádu Invalidovny či na Martova pole, což jsou oblíbené zelené plochy, které Pařížané rádi využívají k rekreaci. Starosta Nice Christian Estrosi dnes ráno oznámil, že veřejnost nesmí na známou promenádu podél Středozemního moře, která za hezkého počasí láká k procházkám tisíce lidí. Večer pak vyhlásil na území města úplný zákaz vycházení.

Výjimky budou v Nice platit jen pro ty, kdo opouštějí byt kvůli cestě do práce nebo nezbytným nákupům či návštěvě lékaře. "Nejde tu samozřejmě o to, že bychom zákaz vycházení začali uplatňovat na celém území. Vyzývám ale starosty, aby uplatnili své pravomoci," komentoval Estrosiho rozhodnutí ministr vnitra Christophe Castaner.

Už dříve se začaly zavírat například pláže v některých přímořských prefekturách, například ve Středomoří, na Korsice nebo u Atlantického oceánu.

Zástupce ministerstva zdravotnictví Jérôme Salomon dnes uvedl, že z celkového počtu více než 12.600 nakažených je nyní 5526 lidí v nemocnicích, z toho 1297 na jednotkách intenzivní péče. Kvůli rostoucímu počtu pacientů s dýchacími obtížemi se nyní francouzské nemocnice snaží zajistit co nejvíce ventilátorů i dodatečných lůžek.

"Pracujeme intenzivně na tom, abychom zvýšili počet lůžek na JIP," řekl novinářům vedoucí lékař Antoine Vieillard-Baron z pařížské univerzitní nemocnice Ambroise Parého. "Vrchol epidemie očekáváme na začátku dubna, ale nemusí to být přesný dohad a příliv nemocných nastane zřejmě už o víkendu a příští týden," dodal.

Na dodržování karanténních opatření, která ve Francii platí od úterý, dohlíží policie. Ta dnes mimo jiné pečlivě kontrolovala pasažéry na pařížských vlakových nádražích. Lidé, které hlídky zastihly bez nutných dokumentů, které by odůvodňovaly jejich pohyb venku, mohli dostat pokutu až ve výši 135 eur (3700 korun).

Slovensko má 14 nových případů koronaviru, celkem je jich 137

Na Slovensku dnes přibylo 14 nových potvrzených případů nakažení koronavirem SARS-CoV-2. Celkem je tak nyní v zemi 137 lidí s touto infekcí. Podle slovenských webů o tom informovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová.

Testy na Slovensku doposud potvrdily 138 případů infikování koronavirem, který se na přelomu roku začal šířit z Číny. Jedna pacientka, 84letá žena, ale už zemřela, podle médií pravděpodobně na rozsáhlý infarkt myokardu.

Eliášová rovněž uvedla, že dnes kromě 14 pozitivních testů bylo 354 testů negativních. Celkem bylo podle ní dosud na Slovensku s negativním výsledkem testováno 2570 osob.

Server Pravda.sk napsal, že do preventivní karantény muselo jít mimo jiné i šest zaměstnanců Národního onkologického ústavu v Bratislavě. Důvodem je to, že 75letý muž zamlčel kontakt s osobou, která měla "pozitivní cestovatelskou anamnézu".