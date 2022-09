Nemáme se za co stydět, řekl kapitán Hruban po vyřazení s Řeckem

Berlín - Nejlepší výkon za celé léto od startu přípravy podali podle kapitána Vojtěcha Hrubana čeští basketbalisté v osmifinále mistrovství Evropy v Berlíně. Na úspěch s Řeckem to ale nestačilo. Soupeř po výsledku 94:88 vyhrál i šestý zápas na turnaji a Češi mohli litovat, že postoupili z domácí základní skupiny v Praze až ze čtvrtého místa. Řekové jim oplatili loňskou porážku z finále olympijské kvalifikace v kanadské Victorii 72:97.

"Měli jsme nejlepšího soupeře. Konečně jsme byli v nějaké normální sestavě, nemuseli jsme to lepit. A bylo to vidět. Turnaj měl hodně vzestupnou tendenci," řekl po utkání novinářům Hruban. "Po všech těch věcech, které se kolem týmu děly v létě při přípravě, jsme začali špatně. Nakonec jsme to ale zakončili dobrým zápasem. Pokud by to měl být poslední zápas téhle party na velkém turnaji, nemáme se za co stydět," doplnil reprezentační kapitán.

Problémy s nemocemi a zraněními, mezi nimiž bylo nejvýraznějším dva týdny před startem turnaje zranění kotníku na pravé noze lídra Tomáše Satoranského, snížily šance týmu na lepší výsledek než konečné 16. místo. "Tak to prostě je. Člověk s tím nic neudělá. Těch věci okolo bylo strašně moc. V jednu chvíli jsme trénovali v sedmi osmi lidech. Na přípravě a jak jsme vstoupili do turnaje, to bylo hrozně znát," prohlásil Hruban.

"I prohry v kvalifikaci o mistrovství světa nepřidaly a najednou se šlo do turnaje v mentálně ne dobrém rozpoložení. Díky bohu jsme se dokázali sebrat, postoupit ze skupiny a nakonec dnes odehrát velice slušný zápas, kdy jsme měli šanci vyhrát proti top 3 týmu Evropy. Ukázalo se, že jsme na turnaji měli na víc, ale tak to někdy chodí," doplnil Hruban.

Češi na začátku dokázali odpovědět na náskok soupeře a duel ztratili až v poslední čtvrtině. "Řecko nemělo jediný jednoduchý koš, museli na všechno pracovat. Měli jsme strategii, jak zastavit Janise, koho nechat střílet. Byli jsme zalezlí v bedně, nechtěli jsme presovat nebo hru zásadně zrychlovat. To se dařilo," popsal strategii Hruban.

"Hráli pořád do plných, hlídali jsme si obranný doskok, který nám jakžtakž vycházel. Samozřejmě mají velké hráče, takže to bylo těžší. Dokázali jsme se jim ale vyrovnat v agresivitě až do půlky čtvrté čtvrtky, kdy se opravdu hodně přitvrdilo. Přestože to v jednu chvíli bylo docela ragby, na fauly to bylo 0:6. Tak to prostě někdy je. Když jeden tým hraje agresivněji, druhý sbírá fauly. Na to se ale nemůžeme vymlouvat. Na konci byli lepší," doplnil Hruban.

"Ve čtvrté čtvrtce začali hrát fyzicky, byla tam najednou spousta rukou, zatažení, těžkých soubojů. Oni jsou fyzičtější a my se s tím ne úplně dobře srovnali. Na druhé straně trefili pár trojek. Celý zápas jim to nevycházelo, pak přišli nějací hráči z lavičky, trefili dvě trojky, někdo se přidal, a ten zápas nám trošku ujel. Myslím ale, že ještě nějaké tři čtyři minuty do konce to bylo úplně vyrovnané. Řekové byli nervóznější, pak ale trefil Janis (Adetokunbo) trojky a věděli jsme, že je konec," doplnil Hruban.

V první půli ale dala řecká hvězda Janis Adetokunbo jen čtyři body. "V prvním poločase super, ve druhé mohlo být jasné, že se prosadí. Je to jeden z nejlepších hráčů na světě, ne-li nejlepší. Myslím, že neodehrál dobrý zápas a nakonec měl 27 bodů. Udělali jsme pár chyb a párkrát se měl zastavit faulem protiútok. S tím, jak se ale na tomto turnaji pískají úmyslné fauly, je to těžké. Faulovat rozběhnutého Janise, aby to nebyl úmysl, je v podstatě nemožné," konstatoval Hruban.

Jaká bude ještě budoucnost současného jádra týmu, které se po historickém 6. místě na mistrovství světa v Číně v roce 2019 loni dostalo i na olympijské hry v Tokiu, je podle něj zatím předčasné říkat. "Samozřejmě je pravda, že z toho jádra, které hraje spolu dlouho, už nikomu není pětadvacet. Čas se nezastaví. Je dost možné, že to byl opravdu úplně poslední zápas téhle party na velkém turnaji," podotkl Hruban. "Já počítám s tím, že přijedu na další okna kvalifikace o mistrovství světa a pak se uvidí," dodala letní posila celku Londýn Lions.

Satoranský: Řecko si postup zasloužilo, ale na spoluhráče i trenéry jsem hrdý

Tahoun basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský předvedl i v osmifinále evropského šampionátu vynikající představení. Vedle tří bodů a osmi doskoků se zdravotně limitovaný rozehrávač po zranění kotníku blýskl proti Řecku hned 17 asistencemi, což je rekord ME od roku 1995, kdy FIBA začala evidovat tato data. Češi velkého favorita hodně potrápili, ale nepřemohli. Satoranský přes porážku ocenil výkon celého týmu, zároveň přiznal, že soupeř si postup zasloužil.

Čeští basketbalisté dřeli a šli obrovskému překvapení naproti. Ještě po třetí čtvrtině vedli 67:63, tu závěrečnou však prohráli o deset bodů a turnaj pro ně skončil. "Jsem velmi hrdý na své spoluhráče i na trenéry. Proti favoritovi turnaje odehráli svůj vůbec nejlepší zápas na šampionátu. Z našich posledních dvou utkání mám dobrý pocit," řekl v rozhovoru s novináři třicetiletý Satoranský.

Zatímco ve čtvrtek proti Izraeli 88 bodů stačilo k dosažení důležité výhry a postupu ze skupinové fáze, v neděli to bylo málo. I proto, že se začal čím dál více prosazovat Janis Adetokunbo, hlavní hvězda řeckého výběru.

"Tři čtvrtiny jsme dobře plnili taktiku, bránili, stavili jsme Janisovi zeď. Něco takového proti němu hrát musíte, atleticky je na tom totiž skvěle, v přechodu je velice silný. Samozřejmě je to zároveň trochu riskantní strategie, ostatní hráči rázem mají lehčí střely. Všechna čest, proměňovali je skvěle. Řecko si postup zasloužilo, nicméně jsme neodešli bez boje. Takové turnaje jsou zrádné, připadá mi, že všechny týmy hrají vážně dobře," uvedl Satoranský.

Problémem Čechů ve čtvrtém dějství byl také útok, hráči těžko hledali cestu do dobrých pozic k zakončení. "Myslím, že šlo o naši ne zrovna chytrou hru v útoku, kdy kouč Itudis zvolil taktiku, že Janis bude bránit rozehrávače. Tohle hrál v CSKA s Gurbanovem. Je to samozřejmě náročné, oni jsou vysocí, dlouzí. Blokovali nás, některé střely jsme netrefili. Asi jsme neměli už tak dobře připravené střely jako v předchozím průběhu zápasu," připustil Satoranský.

"A pak už jsme si udělali fauly, čehož Řekové v protiútocích využili. A Janis? Přestože jsme mu na střelu z dálky hodně prostoru chtěli dát, tak ty nejdůležitější trefil," dodal.

Sám ve snaze uvolnit spoluhráče dělal, co mohl, nasbíral hned 17 asistencí. "Nakonec jsme prohráli, takže tak spokojený být nemůžu. Je to i ukázkou toho, že pořád ještě nemůžu hrát svůj stoprocentní basket. Přeci jen bych trochu víc atakoval jejich obranu, kdybych na tom byl fyzicky lépe. Zároveň jsme ale věděli, že pokaždé, když napichujeme jejich defenzivu, tak se stahují dolů. Kredit patří mým spoluhráčům za jejich pohyb bez míče, uvolňování. Měli jsme 32 asistencí, v útoku to byl nejlepší výkon i po týmové stránce," vyzdvihl Satoranský, jenž si v přípravě na turnaj poranil kotník.

Vyřazení bral s ohledem na všechny okolnosti s nadhledem. "Kdybyste se mě zeptali na začátku léta, bral bych konec v osmifinále jako zklamání. Naše cíle byly daleko vyšší. Ale musíme zůstat na zemi a vnímat, jak se pro nás všechno vyvíjelo. Nevěděl jsem, jestli tu vůbec budu, a měli jsme i další zranění. Pak přišla prohra s Polskem. Jsem rád, že jsme nakonec do Berlína postoupili a Řekům to jakožto jednomu z favoritů ztížili," řekl Satoranský.

Zda vyhrají Řekové celý turnaj, nechtěl odhadovat. "Těžko říct. V tom je krása takového turnaje. Jak jsme viděli, není předvídatelný. Itálie vyřadila Srby, i v dalších zápasech měli outsideři šanci. Tipovat je složité. Na Řecko čekají Němci, kteří zatím hrají skvěle. To je pořádná výzva," podotkl Satoranský.

Přes nenaplněné sny a cíle si z turnaje odnáší řadu pozitiv. "Praha byla jedním z hlavních důvodů, proč jsem chtěl tak moc hrát. Covid nám turnaj o rok odložil, pořád se o něm mluvilo, mezitím jsme udělali úspěch v olympijské kvalifikaci. Toužili jsme vidět narvanou O2 arenu. Patnáct tisíc lidí přijde na basket! Na to v Česku nejsme zvyklí. Něco takového si budeme pamatovat navždy, moc nás to nadchlo," připomněl Satoranský zápasy ve skupině.

"Měl jsem další motivaci, proč se dát do začátku turnaje dohromady. Samozřejmě to nebylo na úvod ono, dva zápasy jsem si odpočinul, jsem ale vděčný, že naopak v těch posledních dvou utkáních už jsem byl schopný hrát aspoň trochu tak, jak dovedu."

V reprezentaci chce pokračovat. "Myslím, že jsem ještě mladý, abych myslel na konec. Už to samozřejmě bolí víc a víc, zvlášť když máte rodinu, děti a chcete s nimi trávit čas. Navíc sezona bude dlouhá, čeká mě nové období v Barceloně, kde se snad budu prát o tituly až do konce června. Uvidíme, jaké budou naše šance a jak se vyvine kvalifikace na mistrovství světa, ale já určitě mám s reprezentací ještě spoustu plánů a ambicí. Nepomyslel jsem na konec, ještě mám čas," ujistil Satoranský.