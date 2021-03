Nemáme se za co stydět, klukům jsem poděkoval, řekl kapitán Polák

Ostrava - I když už vedli 2:0 na zápasy a měli tři mečboly, přes Brno hokejisté Vítkovic v předkole play off nakonec nepřešli. Po třech porážkách za sebou prohráli 2:3 na zápasy a sezona pro ně skončila. Na konečném devátém místě.

"Nemáme se za co stydět. Vedli jsme 2:0, ale takové už je play off, a dokud nevyhrajete třetí zápas, není nic jisté. Možná v tom ukázalo Brno, že je zkušenější tým. Rozhodly detaily. Mělo lepší speciální týmy, dalo góly v přesilovkách, my jsme je nedali. Špatně se to hraje s jedním gólem," narážel vítkovický kapitán Roman Polák na skutečnost, že jeho tým dal v posledních třech duelech vždy jen po gólu.

Přestože Vítkovice oba brněnské mečboly nevyužily, necítil, že by šel tým psychicky dolů. "Nemůžu říct, že by se to někde něčím zlomilo. Odehráli jsem to naplno. V kabině byla pořád vítězná a dobrá nálada, kluci chtěli hrát a vyhrát. Musím jim poděkovat, že hráli dobře a dali do toho všechno," řekl Polák.

Sám cítil, že Vítkovice mají na to přes Brno přejít. "Byli hratelní, cítili jsme to jako tým, že to urveme, ale nedopadlo to. Ale každý tam nechal úplně všechno," prohlásil zkušený obránce, který do Vítkovic přišel po řadě sezon v NHL. "Ze začátku to možná bylo trošku nervózní. Možná byla vidět nervozita, oklepali jsme se ale z toho a ve druhé třetině jsme je nepouštěli k ničemu. Ale hokej je o druhých šancích, a my jsme odražené puky dneska neměli. Oni naopak ukázali sílu v přesilovce. Tam byla vidět síla, bylo vidět, že hrají dlouho spolu," připustil Polák.

Vítkovice se po špatném začátku sezony po změně trenérů postupně rozehrály a nakonec v závěru základní části poskočily na osmé místo. "Hlavně start byl nevydařený, kluci se s tím ale poprali. Závěr byl vynikající. Myslím, že si to sedlo. Myslím, že jsme to ani nečekali, že bychom to dotáhli nakonec na to osmé místo. V play off rozhodly detaily," uvedl Polák, který vyjádřil přání v týmu pokračovat.