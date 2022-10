Nemáme co ztratit, řekl Bílek před Interem Milán, věří v lepší začátek utkání

Milán - Plzeňští fotbalisté podle trenéra Michala Bílka ve středečním utkání pátého kola Ligy mistrů na hřišti favorizovaného Inter Milán nemají co ztratit. Kouč věří, že pokud úřadující čeští šampioni zvládnou úvodní minuty lépe než v předchozích zápasech skupiny C, mohou na San Siru uspět a poprvé v elitní soutěži bodovat.

"Víme, že to bude nesmírně těžké, že domácí hrajou o postup do další fáze Ligy mistrů. Ale my nemáme co ztratit. Pokud do utkání dobře vstoupíme a výsledek pro nás bude delší dobu příznivý, tak věřím, že jsme schopni tady odehrát dobré utkání," řekl Bílek na tiskové konferenci.

Západočeši prohráli všechny čtyři duely v Champions League a jsou poslední ve skupině při skóre 3:16. Venku utrpěli debakly v Barceloně (1:5) i v Mnichově s Bayernem (0:5). "Na venkovních hřištích jsme v prvních 30 minutách třikrát inkasovali a pak je těžké s utkáním cokoliv dělat. Tahle dvě utkání byla rozhodnuta už v úvodu. Jednoznačné poučení je, že vstup do zápasu z naší strany musí být lepší," uvedl bývalý reprezentační trenér.

Jeho svěřenci v zářijovém domácím duelu podlehli Interu Milán 0:2, když dohrávali závěrečnou dvacetiminutovku bez vyloučeného Pavla Buchy. "Musí být od začátku zápasu větší aktivita. První půli proti Interu jsme nezvládli dobře, nechali jsme se zbytečně zatlačit. Soupeř dobře držel balon, my běhali pouze bez něj," vzpomínal Bílek.

Ještě není definitivně rozmyšlený, v jakém rozestavení Viktoria na San Siru nastoupí. Připravené má dvě varianty. "Je pravda, že v prvním utkání s Interem jsme nastoupili se třemi obránci a nepočínali jsme si úplně dobře. Na druhou stranu je to pořád systém, který svou platnost má, pokud se hraje dobře. Uvidíme, jak se nakonec rozhodneme," řekl Bílek.

Chybět mu bude i útočník Jan Kliment, který si v sobotním ligovém zápase s Ostravou obnovil zranění stehenního svalu a na podzim už lídrům nejvyšší soutěže nepomůže. "Samozřejmě je to nepříjemnost, protože poměrně dlouho marodil, pak se během chvíle dostal do dobré formy a byl pro nás nesmírně platný," podotkl sedmapadesátiletý kouč.

"Zranění k fotbalu patří. Není to jenom Kliment, ale i (Jan) Kopic a (Jan) Sýkora. Nedá se nic dělat. Proto jsme kádr chtěli široký, abychom si s tím poradili. Ale je to samozřejmě nepříjemné, když vám vypadnou tři ofenzivní hráči," dodal Bílek.