Nelly Kordová obhájila vítězství na turnaji LPGA na Tchaj-wanu

Tchaj-pej - Americká golfistka Nelly Kordová obhájila vítězství na turnaji v Tchaj-peji a připsala si třetí triumf na okruhu LPGA. Před rokem dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy na Tchaj-wanu vybojovala premiérové vítězství v elitním seriálu, k němuž letos v lednu přidala i výhru na Australian Open.

Kordová vstupovala do závěrečného kola s náskokem tří ran před Australankou Minjee Leeovou, ale nakonec musela o prvenství bojovat v rozstřelu. Zahrála 72 ran, o sedm víc než v sobotu. V play off jednadvacetiletá rodačka z Bradentonu porazila díky birdie na první dodatečné jamce Leeovou a Němku Caroline Massonovou.

Rozstřel měl pikantní příchuť, neboť caddie Kordové Jason McDede je snoubencem Massonové, s níž plánuje na příští rok svatbu. "Bylo to celkem legrační. Mám z nich radost, že jim to vyšlo. Snad dostanu v příštích letech šanci jim to oplatit," řekla Massonová.

Za vítězství Kordová získala prémii 330 tisíc dolarů (7,5 milionu korun) a v pondělním vydání světového žebříčku vylepší dosavadní osmou příčku. Její starší sestra Jessica obsadila v Tchaj-peji dělené jedenácté místo.