Nelétáme v oblacích, čekají nás dva ještě těžší zápasy, řekl asistent Chytrý

Praha - Čeští fotbalisté mají po dvou zápasech skupiny A2 Ligy národů díky výhře nad Švýcarskem a remíze se Španělskem na kontě nečekaně čtyři body, podle asistenta trenéra Jiřího Chytrého ale nelétají v oblacích. Spolupracovník hlavního kouče Jaroslava Šilhavého si uvědomuje, že nadcházející duely v Portugalsku a ve Španělsku budou ještě těžší. Dosavadní povedené výkony v elitní divizi soutěže podle něj mužstvu potvrzují, že jde správným směrem.

"Jsme obrovsky rádi, že po dvou domácích zápasech máme čtyři body. Na druhou stranu si troufnu říct, že nelítáme v oblacích. Vnímáme, jak je každý zápas obrovsky těžký. Víme, že další dva ještě těžší zápasy na soupeřových půdách nás čekají," řekl v on-line rozhovoru s novináři Chytrý.

"Snažíme se udržet nastavení tak, jak jsme se připravovali na domácí zápasy. Stejně koncentrovaně a kvalitně se chceme připravit na zbylé dva zápasy, abychom byli pořád ve hře a zamíchali pořadím ve skupině," doplnil Chytrý.

Jeho tým v neděli proti Španělsku sahal po nečekané výhře, vyrovnávací gól na 2:2 inkasoval od trojnásobných mistrů Evropy a finalistů minulého ročníku Ligy národů až v poslední minutě základní hrací doby. Iňigo Martínez hlavičkoval po centru a sudí usoudili, že míč po odrazu od břevna dopadl těsně za brankovou čáru.

"Míč za čárou jsem neviděl. Co jsme viděli ty záběry, jsou takové neprůkazné. Ale nechci o tom spekulovat. Gól platil, bohužel pro nás rozhodly centimetry. Byli jsme velice blízko úžasnému výsledku. Mrzí nás to, je však třeba vnímat celkově obraz zápasu i kvalitu soupeře. S odstupem času myslím, že jsme odehráli výborné utkání a bod bereme," řekl Chytrý.

Velmi povedený zápas odehrál útočník Lokomotivu Moskva Jan Kuchta, který na první český gól přihrál a druhý sám dal povedeným lobem přes brankáře. "Nepřekvapilo mě to, já ho vidím na tréninku. Prezentuje se sice fyzickou hrou, atakuje, presuje a dohrává souboje, takže tak nebo z dorážek dává hodně gólů, ale jednoznačně má technické předpoklady," uvedl Chytrý. "Všichni v realizačním týmu bychom mu přáli, aby se mu povedl nějaký přestup. Jednoznačně ukazuje, že je to hráč, který má výkonnostně na to, aby působil ve velice kvalitním týmu v kvalitní soutěži," doplnil.

Gól na 1:1 inkasoval národní tým poté, co po zranění Jakuba Jankta dohrával závěr poločasu s deseti hráči. Už předtím musel střídat Jaroslav Zelený "Kdybychom střídali, čelili bychom možnosti jediného střídání ve druhém poločase. Kolem 60. minuty bychom tam poslali všechny hráče naráz, a kdyby se něco stalo, dohrávali bychom v deseti. Nebo s Tomášem Součkem v bráně, pokud by se zranil gólman. Vzali jsme na sebe riziko hrát čtyři minuty v deseti, i teď si stojíme za tím, že to bylo jediné správné rozhodnutí," mínil Chytrý.

Reprezentanti dokázali už poněkolikáté zaskočit velkého favorita. Doma v minulosti porazili Anglii a remizovali s Belgií, na loňském Euru zase vyřadili Nizozemsko. "K úspěchu vede to, že tým má obrovský charakter a srdce. Dobře se nám s ním pracuje, protože kluci dávají stranou ega a individuální ambice. V momentě, kdy jsme dobře nachystaní a daří se nám naplňovat taktický záměr, jsme schopni čelit i nejkvalitnějším soupeřům," uvedl Chytrý, jehož tým v březnovém play off nepostoupil na podzimní mistrovství světa.

"Mrzí to stejně i bez toho, jak se nám vede teď v Lize národů. Myslíme si, že je tu dobrá generace kluků. Kdybychom byli v plném složení v baráži, měli bychom větší šance dostat se do Kataru. Kvalifikační síto je neúprosné a nepovedlo se nám to. Na druhou stranu tyto zápasy Ligy národů nás povzbuzují v tom, že jdeme správným směrem. Věřím, že se kvalifikujeme na Euro v Německu a kluci se poperou o šanci udělat další úspěch," dodal.