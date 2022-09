Nelegálních migrantů nyní prochází Českem i jižní Moravou více než v roce 2015

Břeclav - Nelegálních migrantů, kteří procházejí nejen celou Českou republikou, ale i jižní Moravou, je letos více než v roce 2015. Jen od začátku roku odhalili policisté na jihu Moravy 5500 nelegálních migrantů, v celé republice to bylo 8000 lidí. Loni za celý rok odhalili v celém Česku 1300 migrantů, na jihu Moravy 480. Novinářům to dnes na registračním místě v Břeclavi řekl denní velitel centra Roman Pittner z cizinecké policie.

"Čísla zadržených cizinců razantně vzrostla, proto jsme zřídili dvě registrační místa, jedno zde v Břeclavi a další v Holešově. Obě tato místa mají kapacitu 150 lidí denně," uvedl Pittner. Pouze za uplynulý víkend policisté na jihu Moravy zadrželi 700 nelegálních migrantů, od začátku září to je celkem 1700 lidí. Cizinecké policii vypomáhají policisté z územních odborů i policisté z Vysočiny.

"V převážné většině se jedná o muže v produktivním věku, od 20 do 40 let, potkáváme i rodiny s dětmi, ale jsou to spíše výjimky. Máme informace o tom, že tito lidé nepřichází ze země svého původu, ale převážně z Turecka, kde už nějakou dobu pobývali. I nadále platí, že Česko je pro ně pouze tranzitní země, míří dál do Německa, Rakouska, Španělska či Itálie," doplnil Pittner, Řekl, že ačkoliv policisté všem cizincům vysvětlují, že v Česku mohou požádat o mezinárodní ochranu, nechtějí tu zůstat a zemi opouštějí.

Policisté obvykle migranty odhalují v různě velkých skupinách jak při namátkových kontrolách, tak i na upozornění obyvatel kraje, kteří skupinky potkávají na silnici nebo přímo v obcích. "Lidé obvykle zavolají na linku 158, na místo vyrazí hlídka, která prověří, zda se nejedná o nelegální migranty. Pokud ano, vyrazí z registračního místa eskorta, skupinu přiveze a začne registrační proces," doplnil.

U všech zadržených policisté zkontrolují, zda nemají zbraně a případně jim je odeberou, ostatní osobní věci jim vrátí. Ověřují jejich doklady, pokud je mají a prověřují také podle otisků prstů, zda nepožádali o azyl v jiné zemi Evropské unie. Poté dostanou migranti výjezdní příkaz a do 30 dní mají opustit území České republiky. "Podle naší zkušenosti tak učiní bezprostředně po opuštění registračního místa," doplnil Roman Pittner.