Nelegální migrace na balkánské trase vzrostla od ledna o 170 pct., uvedl Frontex

Brusel - Počet migrantů, kteří od ledna do září vstoupili nelegálním způsobem do zemí Evropské unie po takzvané balkánské trase, se meziročně zvýšil o 170 procent. Uvedla to dnes unijní pohraniční agentura Frontex. Za zmíněné období je to mezi hlavními migračními trasami do EU nejvyšší nárůst. V prvních devíti měsících letošního roku bylo na vnější hranici EU zadrženo 228.000 migrantů bez povolení, což bylo nejvíce za toto období od roku 2016.

Počet migrantů, kteří vstoupili do EU nelegálně, se od ledna do konce září zvýšil meziročně o 70 procent. Nejvyšší nárůst vykazuje právě balkánská trasa a pak státy východního Středomoří, kde se počty zvýšily o 118 procent.

Trasa přes západní Balkán se také stala nejrušnější s 106.000 zadrženými migranty v prvních třech kvartálech. Následuje pak střední Středomoří se 65.600 zadrženými migranty. I tato trasa hlásí meziroční nárůst, a to o 42 procent. V případě balkánské trasy jsou ale vysoká čísla vysvětlitelná i opakovanými pokusy o přechod hranice, píše ve zprávě Frontex.

"Trasa přes západní Balkán je i nadále nejrušnější migrační cestou do EU s 19.160 zadrženými migranty v září, což je dvakrát tolik než před rokem," uvedl Frontex. Celkově bylo v září zadrženo na vnější hranici EU zhruba 33.400 migrantů bez příslušných povolení.

Situace na balkánské migrační trase znepokojuje země ve střední Evropě. O nelegální migraci jednali na začátku tohoto měsíce rakouský kancléř Karl Nehammer, maďarský premiér Viktor Orbán a srbský prezident Aleksandar Vučić. Srbsko, odkud se mnoho migrantů snaží překročit hranici do EU, slíbilo zpřísnění své vízové politiky.

Kvůli rostoucímu počtu zadržených migrantů obnovila Česká republika na konci září kontroly na hranici se Slovenskem. Ze stejného důvodu zaznívají v Německu výzvy k obnovení kontrol na hranici s ČR. Podle českého ministra vnitra Víta Rakušana je o situaci nutné jednat také s Tureckem, které má na svém území velký počet uprchlíků ze Sýrie i jiných zemí, kteří se chtějí dostat do EU.