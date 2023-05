Nekula: Škrty dotací velké podniky neohrozí, dodavatele mléka lze nahradit

Praha - Škrty dotací za 230 milionů korun při vládních úsporných opatřeních velké potravinářské podniky neohrozí. Na twitteru to uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Šéf největší české mlékárny Madeta Milan Teplý předtím řekl, že pokud přijde o zemědělské dotace, zřejmě ukončí dodávky mléka do škol. Nekula pro ČTK doplnil, že takové rozhodnutí svobodná volba podnikatele, kterého nahradí konkurence. Upozornil také, že programu Mléko do škol se škrty v dotacích netýkají.

Vláda ve čtvrtek představila opatření k ozdravění veřejných financí, pomocí kterých chce ušetřit 54,4 miliardy korun na dotacích, z toho přes 45 již v příštím roce. Více než deset milionů chce vláda škrtat v zemědělství, detailněji ale plán zatím nepředstavila.

Nekula ve čtvrtek zmínil, že plánované škrty se mají týkat hlavně dotačního titulu pro velké potravinářské podniky, který se podle jeho slov příští rok takzvaně "vynuluje". Dotace, kterou kromě Madety také čerpaly firmy z Holdingu Agrofert nebo společnost Hamé, klesla již letos z loňských 750 milionů na 230 milionů Kč. "Jak jsme již uvedli, škrty se týkají národních neinvestičních dotací, zejména pro velké podniky. Dotace nemají sloužit pro zvyšování zisku velkých podniků, proto jsou úspory zejména u těchto dotací. Podpora pro oblast zemědělství bude nadále směřovat zejména do investic, které zajistí rozvoj a modernizaci našeho zemědělství," uvedl ministr dnes.

Škrtat se má dotační titul, jehož cílem je podpora a zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Podle informací o příjemcích dotací na webu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Madeta v roce 2021 dostala v tomto programu přes 17 milionů Kč. Na národních dotacích ze státního rozpočtu čerpala 115,1 milionu korun.

Teplý uvedl, že v případě Madety se jedná o podporu technologických investic. "Druhá stránka věci je taky školní mléko, vládní program. Přestanou ho dotovat, tak já nebudu dělat charitu a zavážet 1100 škol mlékem, abych na každé dodávce tratil takové strašné peníze. Jak nejrychleji to půjde, tak to skončím," řekl ČTK.

Ve školním roce 2021/2022 šlo do programu, který má podporovat zdravou výživu a zvyšování spotřeby mléčných výrobků hlavně na základních školách, přes 272 milionů Kč. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na twitteru poznamenal, že se jedná o program poměrně dobře placený z peněz EU.

Do 3692 škol se podle SZFI rozvezlo 18,3 milionu balení mléka. Podpora z EU činila 21,3 milionu Kč a ze státního rozpočtu 178 milionů Kč.