Nekula oslovil řetězce, aby vysvětlily vysoké ceny cukru a vajec

Praha - Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v dopise vyzval obchodní řetězce, aby vysvětlily vysoké ceny cukru a vajec. Upozornil na to, že loni na podzim ceny prudce stouply. Obchody by podle něj neměly současné ekonomické situace zneužívat k neúměrnému zvyšování zisku. Cena jednoho kilogramu cukru krystal na pultech obchodů podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla od září do prosince o 77 procent.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) v reakci uvedl, že ceny cukru se na základě tendrů stanovují na celý rok a řetězce ceny upravily až poté, co loni na podzim výrazně zdražili dodavatelé. Svaz postup ministra považuje za nelegální snahu o určování cen a obrátí se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Agrární komora ČR odmítla, že by za růst cen nesli vinu čeští zemědělci.

Nekula v dopise obchodní řetězce žádá, aby mu sdělily, kdy spotřebitelskou cenu sníží na odpovídající a rozumnou výši. "Rozhodně nechci zasahovat do volného tržního prostředí, ale přijde mi minimálně nemorální, aby v době, kdy naše obyvatele trápí zdražování potravin a domácnosti si utahují opasky, supermarkety takto zvyšovaly své obchodní přirážky. Současnou situaci by nikdo neměl zneužívat k neúměrnému navyšování zisku," uvedl ministr.

Nekula v dopise, který má ČTK k dispozici, píše, že kvůli vysokým cenám vajec a cukru se na něj obracejí občané. Uvádí, že podle Eurostatu je velkoobchodní cena 100 kilogramů vajec v ČR 229,68 eur (5483,61 Kč), zatímco v Polsku je to 259,84 eur (6203,68 Kč). "V polských obchodech jsou přitom vejce levnější než v Česku," uvedl. Polsko loni v reakci na energetickou krizi dočasně zavedlo nulovou sazbu DPH na potraviny. Nekula žádá řetězce, aby ceny vajec a cukru v obchodech vysvětlily i s ohledem na rozdílné sazby daně.

Podle prezidenta SOCR Tomáše Prouzy se cena cukru odvíjí od každoročních tendrů, které stanoví dodavatelské ceny na jeden rok. Loni na podzim podle něj bylo na nabídkách dodavatelů patrné, že se snaží výrazně zvýšit ceny a většina z nich požadovala růst až o 100 procent ve snaze zneužít stávající inflační prostředí a navýšit svůj zisk. "Toto extrémní navýšení dodavatelských cen obchodní řetězce kompenzují alespoň částečně tím, že cukr zařazují mnohem častěji do slevových akcí. V tomto režimu se ho v posledním období prodalo více než 70 procent," uvedl.

Ministrovo prohlášení podle Prouzy vypovídá o zásadní neznalosti fungování trhu, spatřuje v něm nelegální snahu o určování cen. "Záměr ministra Nekuly určovat ceny potravin je podle právníků v rozporu se zákonem," řekl. Ministr by podle něj měl o růstu cen jednat s velkými zemědělskými podniky. Prouza na twitteru také uvedl, že by se místo marží měla porovnávat ziskovost v jednotlivých sektorech. Uvedl, že v zemědělství je to 13,8 procenta, ve výrobě potravin pět procent a v maloobchodě 3,89 procenta.

Ministerstvo upozornilo na rozdílný růst cen výrobců a cen v obchodech. Podle ČSÚ byla průměrná cena průmyslových výrobců za jeden kilogram cukru loni v září 13,17 Kč. V prosinci stál kilogram 19,90 Kč, což je nárůst o 51 procent.

Prezident Agrární komory Jan Doležal ČTK řekl, že pěstitelé neurčují ceny na pultech obchodů a mají omezený vliv na ceny, za jaké prodávají svou produkci. Poznamenal, že od září do prosince výkupní ceny cukrové řepy klesly o 14 procent a byly nižší i v meziročním srovnání. "Český statistický úřad již ve svém loňském odhadu souhrnného zemědělského účtu upozornil na vysoké náklady v tuzemské zemědělské prvovýrobě a její snižující se rentabilitu a varoval před pokračováním tohoto trendu," doplnil.

V obchodech byla průměrná cena za kilogram cukru krystal v září loňského roku 18,21 Kč. V prosinci stál již 32,23 Kč, což je o 77 procent více. Ministerstvo uvedlo, že ceny cukru výrazně ovlivnil růst nákladů na energie pro výrobce, kteří na podzim začali vyrábět z loňské sklizně.

Podle ministerstva současná průměrná spotřebitelská cena cukru překonala historická maxima, více než 30 Kč za kilogram cukr zatím v obchodech nestál. Dosavadní rekord bylo 26,1 Kč v září 2004, uvedlo ministerstvo.

Průměrné ceny průmyslových výrobců za kilogram cukru krystal v roce 2022

Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Cena (Kč/kg) 11,42 11,75 11,85 11,93 11,86 11,92 12,25 12,50 13,17 17,14 18,93 19,90

Průměrné spotřebitelské ceny za kilogram cukru krystal v roce 2022

Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Cena (Kč/kg) 15,55 16,21 14,74 17,27 17,42 17,62 18,18 18,26 18,21 30,54 30,70 32,23

Průměrné ceny průmyslových výrobců cukru krystal v jednotlivých letech (Kč/kg)

Průměr roku 2000 17,20 2001 18,14 2002 17,55 2003 17,30 2004 20,58 2005 19,01 2006 19,24 2007 19,00 2008 16,10 2009 15,15 2010 13,09 2011 15,48 2012 19,08 2013 18,29 2014 15,61 2015 12,13 2016 12,54 2017 13,34 2018 9,32 2019 8,58 2020 10,37 2021 10,87 2022 13,72

zdroj: ČSÚ