Nekula nastoupil do izolace; co se zrušenou schůzkou, je podle KDU-ČSL na Hradu

Praha - Kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nastoupil do izolace potom, co u něj PCR test potvrdil nákazu covidem-19. ČTK to sdělila mluvčí strany Lucie Ješátková. Kvůli pozitivitě úterního antigenního testu se v úterý Nekula nesešel s prezidentem Milošem Zemanem, který jedná s nominanty na ministry koalice Spolu s Piráty a STAN. Lidovci nyní čekají na rozhodnutí prezidentské kanceláře o případné náhradě termínu.

Předseda sněmovního klubu lidovců Marek Výborný ČTK řekl, že Hrad se musí rozhodnout, zda prezident chce s Nekulou hovořit, popřípadě jakou formou. "Nemáme žádné signály, že by to měl být jakýkoli problém. Lze to vyřešit nějakou formou, pro kterou se rozhodne kancelář prezidenta, ať už by to byla on-line konference nebo telefonát," uvedl Výborný. Vyjádření prezidentské kanceláře ČTK shání.

Antigenní test podle lidovců Nekula absolvoval před úterním setkáním v Lánech. Na zámku v Lánech platí přísná protiepidemická opatření poté, co byl prezident po návratu z Ústřední vojenské nemocnice pozitivně testován na koronavirus. Zeman je od té doby v izolaci a uchazeče o místo ve vládě designovaného premiéra Petra Fialy (ODS) přijímá ve speciálním prostoru, který je od ostatních oddělen plexisklem. Všichni příchozí jsou před uvedením do jednací místnosti otestováni na covid-19. Pro infikované covidem platí, že v izolaci musejí zůstat minimálně 14 dní od pozitivního testu.

Nekula si jako prioritu v úřadu stanovil využívání moderních technologií v zemědělství, tedy tzv. precizní zemědělství. Jde například o využívání dat ze senzorů a čidel v zemědělské půdě či meteorologických údajů v on-line systémech, které následně dávkují správné množství hnojiv či pesticidů.