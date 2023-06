Nekula: Meziroční zdražování potravin v květnu zpomalilo

Praha - Meziroční inflace u potravin v květnu podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) zpomalila z dubnových 17 procent na 14,5 procenta. V lednu byla inflace u potravin 25 procent. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Upozornil na to, že u některých potravin meziměsíčně ceny ale stoupají. Týká se to například pečiva, masa, mléčných výroků nebo zeleniny. A to přesto, že klesají ceny zemědělských komodit nebo energií, uvedl.

Podle ministra společné kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a České obchodní inspekce (ČOI) stále ukazují velké množství pochybení obchodníků. Od března bylo provedeno 744 kontrol, pochybení úřady zjistily u zhruba 30 procent.

Podle ČSÚ v květnu meziměsíčně stouply ceny ovoce o 4,5 procenta, uzenin o tři procenta, vajec o 5,5 procenta, například brambory pak zdražily o šest procent. Nekula připomněl, že začíná sklizeň raných brambor, sám dlouhodobě upozorňuje na vysokou přirážku obchodníků právě u brambor.

Loni podle něj zemědělci dostávali za kilogram brambor v průměru 4,90 koruny, zatímco v obchodech stál kilogram 17,90 koruny. "Obchodní přirážka činila 13 korun, v procentech 264 procent," řekl. Obchodníci přitom podle něj často mluví o tom, že s příchodem sezonní zeleniny klesají ceny. Ministr očekává, že obchodníci tedy půjdou s cenami výrazně dolů, dodal.

Vedoucí právního oddělení ČOI Vlastimil Turza uvedl, že od začátku společných kontrol úřady zjistily pochybení u 226 kontrol ze 744. Mezi dubnem a květnem bylo kontrol 327 a pochybení se zjistilo u 135 z nich. "Nejčastěji se jednalo o nesprávné účtování zboží, tedy případy, kdy na cenovce byla uvedená nějaká cena a na pokladně účtovaná ceny vyšší," řekl.

Kontroly podle něj také často narážely na případy, kdy obchodníci nerespektovali nová pravidla týkající se slev. Od letošního roku platí povinnost uvádět nejnižší cenu za posledních 30 dnů. Podle Turzy je podíl prohřešků ve srovnání s loňským rokem zhruba stejný. Upozornil, že loni ještě povinnost uvádět cenu za posledních 30 dní neplatila.

V případě nesprávného účtování cen jsou podle něj pokuty přísné, u prvních pochybení jsou sankce nižší a zvyšují se s opakovanými prohřešky. "Řádově pokuty, které padnou za porušení, které je zjištěno na pěti nebo deseti provozovnách, se pohybují v řádu statisíců, mohou jít až do milionů korun," dodal.

Nekula poukázal na to, že na květnové inflaci, která byla v Česku meziročně 11,1 procenta, se potraviny podílely ze 2,7 procenta. Na lednové inflaci, kdy dosáhla hodnoty 17,5 procenta, to bylo z 4,4 procenta.

Společné kontroly ČOI a SZPI vzešly z jednání meziresortní skupiny, kterou vede ministerstvo zemědělství k tématu cen potravin. Setkání se účastní zástupci ministerstev financí a průmyslu a obchodu, zástupce úřadu vlády a Národní ekonomické rady vlády (NERV). Podle Nekuly skupina pracuje na snížení cen potravin na zadání premiéra Petr Fialy (ODS). "Cílem je, aby spotřebitelé nakupovali potraviny za rozumnou cenu," dodal s tím, že je potřeba dále vyvíjet tlak na všechny části dodavatelsko-odběratelského řetězce.