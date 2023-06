Nekula končí jako ministr zemědělství, nahradit ho má Výborný

Praha - Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) podal ke konci června rezignaci na funkci ministra zemědělství. Zdůvodnil to tím, že v posledních týdnech necítil podporu vedení lidovců. Předsednictvo KDU-ČSL navrhlo do funkce šéfa poslaneckého klubu Marka Výborného, nominaci musí ještě potvrdit širší vedení strany, řekl novinářům předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Jurečka uvedl, že o výměně mluvil s premiérem Petrem Fialou (ODS). Požádal ho, aby jednal s prezidentem Petrem Pavlem, aby se Výborný mohl ujmout funkce od 1. července. Výborný řekl, že je připraven funkci přijmout, pokud jeho nominaci potvrdí příští týden celostátní výbor lidovců.

Nekula řekl, že se ve funkci ministra zemědělství snažil dělat kroky, které zajistí dobrou budoucnost pro českou krajinu, přestože nejsou vždy populární. "Potřeboval jsem cítit silnou podporu z vedení strany, které se mi v posledních měsících nedostávalo," řekl Nekula. Blíže se k podpoře ve straně vyjadřovat nechtěl.

Jurečka řekl, že předsednictvo strany podpořilo na ministra zemědělství Výborného. Podle něj má jako bývalý předseda strany a předseda poslaneckého klubu respekt u politických kolegů. Má tedy dobré předpoklady, aby mohl ministerskou funkci zastávat do konce volebního období.

Případný nástupce Výborného v roli šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL musí podle Jurečky vzejít z debaty poslanců. Nechtěl zmiňovat žádná jména, protože podle něj není na místě nyní tuto otázku řešit. Výborný doplnil, že záležitost dnes probíralo na uzavřeném jednání předsednictvo klubu. Pokud vedení lidovců potvrdí jeho ministerskou nominaci, klub by věc řešil přespříští týden. "Svou představu mám, ale nejdřív ji sdělím kolegům," řekl Výborný.

Nekula byl ministrem zemědělství od ledna 2022. Je druhým lidoveckým členem kabinetu Petra Fialy, který funkci opustil. Loni ze zdravotních důvodů rezignovala ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Z původních tří ministrů za KDU-ČSL ve funkci zůstává pouze vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Jurečka.

Analytik: Odvolání Nekuly není překvapení, byl lepší než jeho mediální obraz

Konec Nekuly jako ministra zemědělství není překvapením, byl ale ve skutečnosti lepší šéf resortu, než byl jeho mediální obraz. ČTK to dnes řekl agrární analytik Petr Havel. Nekulovi se podle něj podařilo ustát kritiku kvůli změnám v dotacích, ale nepomohlo mu jeho úsilí v boji za levnější potraviny.

Havel připomněl, že Nekula nastoupil na začátku loňského roku do funkce ve složité době, kdy se dokončoval plán zemědělských dotací Společné zemědělské politiky EU. "Je mu ke cti, že ustál kritiku týkající se zvýšení platby na první hektary, což byl a je zásadní krok k podpoře menších a středních zemědělců, kterou se stávající koalice zaštiťuje," doplnil.

Nekulu i vládu kvůli tomu kritizovala Agrární komora ČR i Zemědělský svaz ČR, které zorganizovaly i několik protestů. Vadilo jim hlavně rozhodnutí, které změnilo takzvanou redistributivní platbu z původně plánovaných deseti procent na 23 procent. Je to částka, která se rozdělí na prvních 150 hektarů z celého balíku peněz na přímé platby zemědělcům na hektar obhospodařované půdy. Změna vede k tomu, že větší část dotací získají menší farmáři.

Podle Havla i tak zůstaly v přijatém plánu dotací opatření, které vycházejí z filozofie podpory průmyslového zemědělství a v praxi zakonzervují současný stav. Ministerstvo například umožní v dotačních programech rozvoje venkova, na investice do zemědělských firem nebo zpracování produkce čerpat firmám nebo skupinám za pětileté období až 200 milionů korun. To kritizovala Asociace soukromého zemědělství sdružující hlavně drobné farmáře. Povede to podle ní ke stejnému stavu, kdy se dotace dostanou hlavně k velkým firmám, což kritizoval ve své výroční zprávě také Nejvyšší kontrolní úřad.

Nekula se také v posledních měsících opakovaně vyjadřoval k cenám potravin a kritizoval obchodní řetězce, které podle něj zneužívaly ekonomické situace a v době rostoucí inflace si neúměrně navyšovaly marže. Podal kvůli tomu i podněty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli cenám vajec nebo cukru. Havel poznamenal, že jeho pojetí boje za levnější potraviny mu příliš nepomohlo a kritika řetězců byla hodně jednostranná.

Jeho nástupce to podle něj nebude mít jednoduché pokud nebude znát oblast zemědělských dotací, specifika produkce komodit nebo nebude mít přehled o dopadech připravovaných změn v politice EU. "Mezi politiky moc zemědělských specialistů není, takže aby byl nový ministr pro obor přínosem, bude hodně záležet na tom, koho si vybere jako své nejbližší spolupracovníky," dodal.

Fiala respektuje změnu ministra zemědělství, Výborný by byl velkou posilou, míní

Premiér Petr Fiala (ODS) respektuje právo lidovců navrhnout nového kandidáta na post ministra zemědělství. Marek Výborný je zkušený politik s morálním kreditem, byl by pro vládu velkou posilou, sdělil premiér ČTK. Nový ministr musí podle předsedy vlády intenzivně pracovat na zlevnění potravin, a pomoct tak s dalším snížením inflace. Fiala věří, že v tom Výborný obstojí.

"Zdeněk Nekula mi předal svoji rezignaci na pozici ministra zemědělství. Respektuji právo KDU-ČSL navrhnout kandidáta na tento post. Marek Výborný je zkušený politik s vysokým morálním kreditem, který by byl pro vládu velkou posilou. Před novým ministrem zemědělství stojí úkoly, které nejsou jednoduché. Musí intenzivně pracovat na zlevnění potravin, a pomoci tak s dalším snížením inflace, která trápí občany. Věřím ale, že v této důležité misi obstojí," napsal premiér.

Nekula podle SPD nedělal nic, Kučera (TOP 09) očekává lepší komunikaci

Předseda sněmovního zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09) čeká od nového ministra zemědělství lepší komunikaci. Nekula řídil úřad ve složité době a musel čelit řadě výzev, řekl dnes ČTK Kučera. Podle předsedy opozičního klubu SPD Radima Fialy neřešil ministr problémy zemědělství a nic nedělal.

Kučera se nedomnívá, že by výměna na postu ministra zemědělství poškodila důvěru ve vládní koalici. Předcházející výměny ve vládě podle něj nevybočovaly z rámce minulých volebních období. "Je to víceméně výměna v polovině volebního období, což si myslím, že není nikterak zatěžující," řekl ČTK.

"My jsme se jako zemědělský výbor vždy snažili ministrovi zemědělství dopomoci v jeho rozhodnutích a snažili jsme se podpořit našimi aktivitami to, aby ten resort šel tím správným směrem. Věřím, že teď se to nějakým způsobem ještě vylepší. Jsme připravení jako zemědělský výbor podpořit i nového ministra v jeho krocích, které budou samozřejmě v rámci stávajícího programového prohlášení vlády," dodal Kučera.

"Zdeněk Nekula je čistá nula," řekl novinářům k Nekulově působení na čele ministerstva předseda opozičního klubu SPD Fiala. "Je to ministr, který nemluvil ve Sněmovně, neargumentoval, nic nedělal, neřešil žádné problémy v zemědělství, takže jako by tam nebyl. Ten člověk prostě nefungoval," dodal. "Je dobře, že ho pětikoalice mění," poznamenal.

Nad novým kandidátem na ministra, dosavadním předsedou klubu KDU-ČSL Výborným, vyjádřil Fiala rozpaky. "Nejsem si jistý, jestli pan Výborný je ten správný odborník, který by měl přijít na místo ministra zemědělství," dodal. Označil ho za komunikativního a pragmatického člověka, který ale není odborníkem na zemědělství, ale spíše na školství. Nový ministr by se měl zaměřit hlavně na ceny potravin, protože ty trápí úplně všechny, uvedl Fiala. Je také zapotřebí chránit tuzemské zemědělce národními dotacemi, dodal.