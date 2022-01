Nekula: Je třeba vrátit dotační kyvadlo od velkých podniků do rovnováhy

Praha - Dotační kyvadlo se v posledních letech vychýlilo k velkým podnikům, teď se musí vrátit do rovnovážné polohy, řekl nový ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle něj se nyní musí jednat o změnách ve strategickém plánu českého zemědělství na další léta, který se brzy bude posílat Evropské komisi. Odmítl ale uvést, zda bude stát prosazovat maximální dotační limity pro jednotlivé podniky, či zda bude ČR v dalším období spolufinancovat evropskou zemědělskou politiku ze 65 procent, jak to navrhovalo předchozí vedení ministerstva pod Miroslavem Tomanem (ČSSD). Podle premiéra Petra Fialy (ODS), který ho dnes uvedl do úřadu, se o těchto problémech musí rozhodnout ve vedení koalic.

Kroky úřadu podle něj měly být vidět nikoliv jako jednotlivosti bez souvislostí, ale soubor opatření by měl do sebe zapadat.

Ministr představil několik svých nápadů, jak pomoci krajině. Jedním z nich je snížení maximální výměry jedné pěstované plodiny ze současných plošných 30 hektarů na deset hektarů v místech, kde je eroze. Měl by se snížit objem smývání ornice zemědělské půdy ze 17 tun na devět tun na hektar. Tento limit ale snížila již protierozní vyhláška předchozí vlády, podle které je devět tun na hektar maximální přípustná hodnota. Nekula chce také více chránit břehy řek.

Ministr zatím odmítl sdělit jména budoucích politických náměstků na úřadu, dlouhodobě se spekuluje například o Radku Holomčíkovi (Piráti). Novými náměstky po tzv. systemizaci jsou podle organizační struktury ministerstva dočasně pověřeni Petr Jílek, který již dříve náměstkem na ministerstvu byl, a Aleš Kendík, který je náměstkem pro vodní hospodářství. Ministr jejich jména zatím nepotvrdil, na místa podle něj budou vypsána regulérní výběrová řízení.

Nekula absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, poté působil mimo jiné v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti, v letech 2016 až 2018 byl předsedou představenstva státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V letech 2015 až 2017 byl i členem představenstva Výstaviště České Budějovice. Nekula byl starostou obce Těšetice na Znojemsku. Dříve uvedl, že na funkci rezignuje, chce být neuvolněným místostarostou, podle dnešního vyjádření již na post v posledních dnech rezignoval.