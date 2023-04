Nekula: ČR a další země by mohly kvůli ukrajinskému obilí získat pomoc od EK

Lucemburk - Evropská komise by do dvou měsíců mohla přijít s pomocí pro některé státy včetně Česka, které jsou nepřímo zasažené problémy s dovozem ukrajinského obilí. Novinářům to během dnešního jednání ministrů zemědělství Evropské unie řekl český ministr Zdeněk Nekula. Česko musí podle něho nejprve dodat unijní exekutivě potřebná data dokládající ztráty českých zemědělců. Velká část ministrů dnes vyzývala, aby EU ohledně ukrajinského dovozu našla společné řešení a aby jednotlivé země nesahaly k vlastním omezením jako Polsko či Slovensko.

EK se v posledních měsících pokouší vyjít vstříc státům, jejichž zemědělci si stěžují na problémy s odbytem kvůli množství ukrajinské pšenice a dalších zemědělských produktů. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko by měly ve dvou již připravených balících z unijní zemědělské rezervy dostat celkem 156 milionů eur (zhruba 3,66 miliardy korun). O své se však hlásí také další státy, jejichž pěstitelé mají například problém s vývozem svých plodin do zmíněných zemí.

"Hovořili jsme o dalším balíku pomoci, který by mohl být až 250 milionů eur. Protože každý stát má svá specifika včetně České republiky," řekl Nekula po separátním jednání s eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským. Řešení by podle ministra mohlo být na světě do dvou měsíců, nejdříve však musí Brusel dostat data, na jejichž základě o případné pomoci rozhodne. Nároky na podporu ale vznášejí i další země z regionů vzdálenějších od Ukrajiny, což může podle diplomatů celý proces zkomplikovat.

Stejně jako řada dalších ministrů hovořil dnes i Nekula o tom, že EU musí najít společné řešení nevyhovující situace a Ukrajině v rámci pomoci umožnit přepravu jejích obilovin. Slovensko, Polsko, Maďarsko a Bulharsko zavedly tento měsíc vlastní zákazy dovozů některých produktů. Brusel, který dohlíží na společnou obchodní politiku a má pravomoc trestat nedovolené jednostranné kroky, označil omezení za nepřípustná. Komise hovoří o možnosti dočasně omezit dovoz pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen.