Nekula: Ceny potravin by se mohly stabilizovat díky konkurenci

Praha - Ceny potravin by se příští rok mohly stabilizovat, neměly by už výrazně růst. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Drahé potraviny podle něj spíše než regulace cen nebo snižování DPH vyřeší stabilní tržní prostředí. Přispět k tomu má i přijatá novela zákona o významné tržní síle, která výrazně rozšířila okruh podniků, které může za nekalé obchodní praktiky postihovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), uvedl.

Nekula připomněl, že velmi mírně ceny klesly již v létě, kdy se prudce snížila cena obilí na světových trzích i v ČR. Vedlo to k tomu, že v červenci klesala například cena hladké mouky na pultech obchodů, byť šlo pouze o pokles v řádu haléřů. Přišel ale další růst cen plynu a elektrické energie. Ceny potravin proto opět vzrostly. "Pokud se zklidní trh se zemním plynem a elektrickou energií, tak se to začne projevovat u potravin," uvedl ministr.

Kvůli vysokým cenám se letos často i diskutovalo o možném snížení DPH u potravin. Podpořily to i oborové svazy včetně Svazu obchodu a cestovního ruchu. Nekula, podobně jako premiér Petr Fiala (ODS), už dříve upozorňoval na to, že případné snížení by nemuselo vést k nižším cenám na pultech obchodů. Naopak by vypadla část příjmů do státního rozpočtu.

Obavy, že by snížení DPH nevedlo k reálnému snížení cen potravin, má i prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. ČTK řekl, že růst cen potravin se nezastaví, dokud se nepodaří vyřešit problém s drahými energiemi. Upozornil na to, že řadě podniků končí fixace cen a i přes stanovení maximálních cen energií budou firmy platit několikanásobné částky, než platily dříve.

Jako důležitý prvek pro stabilizaci tržního prostředí Nekula označil přijetí novely zákona o významné tržní síle. ČR ho měla přijmout již za vlády Andreje Babiše (ANO) jako transpozici evropské normy, hrozila za to i sankce od Evropské komise. Podle Nekuly je to významný nástroj nástroj pro ÚOHS na kontrolu tržního prostředí.

Starší verze zákona se týkala jen 12 největších subjektů na trhu, nyní se úřad moci kontrolovat zhruba 800 podniků. Od nekalých praktik podle Nekuly podniky odradí i sankce, které jsou výrazné. Za použití nezákonných praktik hrozí pokuta až deset milionů Kč nebo sankce do výše až deseti procent z čistého obratu.

Zákon má chránit dodavatele velkých obchodních řetězců. Nově se bude významná tržní síla posuzovat podle obratu obou stran kontraktu. Významnou tržní sílu má mít nově už odběratel s obratem nad dva miliony eur (asi 50 milionů korun) vůči dodavateli s obratem pod touto hranicí. Nově bude mít významnou tržní sílu i takový odběratel, jehož roční obrat v tuzemsku přesáhne pět miliard korun.

Nekula také poznamenal, že například stanovení maximálních cen pohonných hmot v Maďarsku vedlo k jejich nedostatku a vláda ho nakonec musela zrušit. Proto je podle něj lepší cestou nastavit stabilní prostředí pro zemědělce, zpracovatele potravin i obchodníky. "Trh dokáže spoustu věcí usměrnit," uvedl. Poznamenal, že i řada ekonomů očekává pokles inflace v příštím roce. Z výsledků průzkumu ministerstva financí mezi odbornými institucemi vyplynulo, že růst cen by měl v příštím roce zpomalit na 9,7 z letošních 15,4 procenta.