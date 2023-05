Nekula by podle předsedy zemědělského výboru Kučery mohl být mediálně obratnější

Praha - Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) by ve svých mediálních vyjádřeních mohl být jako šéf úřadu mediálně obratnější. ČTK to dnes řekl předseda sněmovního zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09). Reagoval mimo jiné na úterní Nekulův příspěvek na twitteru, kde upozorňoval na slevovou akci na mouku v obchodním řetězci Lidl. Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala by ministr neměl naskakovat na laciný marketing některých řetězců, které ceny účelově snižují na jediný den.

Předseda lidovců Marian Jurečka dnes řekl, že Nekulova rezignace není na stole. Ministr podle něj učinil v posledních měsících kroky, které byly ve prospěch občanů a vedly ke snížení cen základních potravin v obchodech.

Nekula uvedl, že s obchodními řetězci pravidelně vyjednává a ocenil slevovou akci pro české a slovenské zákazníky. Akce platí pouze dnes a zákazníci ji mohou využít při nákupu nad 400 Kč a uplatnění kuponu v aplikaci Lidlu. Ministr tvrdí, že dlouhodobě bojuje proti vysokým cenám potravin a často mluví o tom, že obchodní řetězce využily ekonomické situace, aby navýšily své marže a zisk. Kvůli vysokým cenám cukru nebo vajec podal také podněty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Nekula na sociální síti ocenil akci na mouku za 12,90 Kč. "Když se chce, tak to jde," uvedl. Kučera k Nekulově vyjádření poznamenal, dobře myšlená informace může skončit ne úplně šťastně. Poukázal ale také na to, že situace v zemědělství není úplně jednoduchá a ministr nemá všechny nástroje, aby dokázal vše vyřešit. Domnívá se však, že by v případě Nekuly byla žádoucí větší komunikační obratnost.

Společnost Lidl dnes na dotaz ČTK sdělila, že nespolupracovala a nespolupracuje s žádnou politickou stranou nebo jejími reprezentanty a k politickým tématům se v dlouhodobém horizontu nevyjadřuje. "Jak již bylo řečeno - během úterní schůzky jsme panu ministrovi přiblížili, jakým způsobem dlouhodobě podporujeme české dodavatele, a jak je pro nás v aktuální náročné situaci naprosto zásadní nabízet ty nejkvalitnější potraviny za nejnižší možné ceny," uvedla za firmu Barbora Jirků.

Agrární komora podle Doležala oceňuje ministrovo zapojení do řešení vývoje cen potravin. Již dříve upozorňovala na to, že ceny ovlivňují hlavně maloobchodní řetězce. "Neměl by ale naskakovat na laciný marketing některých obchodních řetězců, které účelově snižují ceny některých produktů třeba na jediný den, jako nyní například Lidl zlevnil mouku. Zahraniční obchodníci se tím jen snaží využít současné situace, kdy na jejich nespravedlivé obchodní praktiky začíná být více vidět," doplnil.

Nekulovo vyjádření na twitteru komentoval i někdejší předseda lidovců a TOP 09 Miroslav Kalousek. Ministr podle něj znemožňuje celou vládu. Místopředseda zemědělského výboru a bývalý ministr Petr Bendl (ODS) uvedl, že stát má hlídat, zda nedochází ke zneužívání pozice na trhu. "V tomto ohledu hodnotím pozitivně snahu kontrolovat a zviditelňovat extrémy, ke kterým na trhu dochází. Na druhou stranu, kdo čekal, že stát nebo politici budou svým rozhodnutím stanovovat ceny, musí být zklamán. Taková rozhodnutí ale by rozhodně nevedla k ničemu dobrému," dodal.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza ČTK řekl, že komunikace ministra Nekuly by v normální zemi byla naprosto nepřijatelná. "Veřejně a opakovaně přiznává, že zneužívá kontrolní orgány, aby ovlivňoval cenovou politiku konkrétních firem, což bude znamenat, že soudy budou pravděpodobně udělené pokuty rušit," doplnil. Propagace konkrétní firmy a jejich výrobků označil za jasný střet zájmů.

Marketingový expert Jakub Horák pro ČTK uvedl, že Nekulovo vystupování ho mezi jeho voliči nepoškodí. "Ministr prosazující svoji politiku prostřednictvím slev v Lidlu je samozřejmě legrační - na druhou stranu ve vládě je několik ministrů, u kterých vůbec netušíme co dělají," dodal.