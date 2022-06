Nekula: Agrofert by mohl vracet dotace ve výši až 4,5 miliardy korun

Praha - Koncern Agrofert by mohl podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) vracet státu a Evropské unii dotace ve výši až 4,5 miliardy Kč. Důvodem je střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Nekula to dnes uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi (ČT). Mluvčí Agrofertu to však v následném vyjádření pro ČTK odmítl. Babiš v roce 2017 své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů, podle státní Evidence skutečných majitelů je však reálným vlastníkem Agrofertu. I podle auditu Evropské komise Babiš dál ovládá Agrofert, EK kvůli tomu pozastavila proplácení dotací pro firmy z Agrofertu.

Objem vracených prostředků podle Nekuly záleží na úhlu právního posouzení. Může jít o dotace čerpané od roku 2017. Stejně jako u ostatních podle něho neoprávněně získaných dotací Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k vrácení dotací a poté se podle ministra svede obrovská právní bitva. "Můj soukromý odhad je, že po té obrovské právní bitvě bude objem někde uprostřed," uvedl Nekula.

To však odmítl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. "Společnosti z koncernu Agrofert podnikají eticky a v souladu s právem České republiky a EU. Není pravda, že by koncern Agrofert měl cokoli vracet, žádné takové rozhodnutí nepadlo ani na úrovni EU, ani České republiky. Vyjádření ministra Nekuly je zcela nepravdivé, neboť žádná instituce ani výsledek jakéhokoli auditu nepožaduje po Agrofertu vracení dotací. Vyjádření pana ministra považujeme za bezdůvodné vyhrožování. Pokud ze své pozice hodlá iniciovat správní či soudní řízení, považujeme za zcela nepřijatelné, aby předjímal jeho výsledek ve svých mediálních vystoupeních. Náš další postup analyzujeme a zvažujeme právní kroky," sdělil dnes ČTK Heřmanský.

Evropská komise nedávno uložila Česku pokutu více než 82 milionů korun za chyby v zemědělských dotacích. Součástí je i sankce za Babišův střet zájmů. Za toto konkrétní pochybení má ČR zaplatit zhruba 1,1 milionu korun.

Audit k Babišově střetu zájmů se v Česku uskutečnil na začátku roku 2019. Bývalý premiér dlouhodobě pochybení odmítá. SZFI kvůli auditu pozastavil projekty dceřiných společností Agrofertu za zhruba půl miliardy korun.