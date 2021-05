Některým politikům se krok Hradu neposkytovat informace části médiím nelíbí

Praha - Rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky (KPR) neposkytovat vybraným médiím informace je nešťastné, uvedli dnes účastníci debaty televize Prima Partie. Hrad měl podle některých z nich nespokojenost řešit jinou cestou. Zda je to protiústavní, však neposoudili.

Kancléř Vratislav Mynář oznámil v pátek na webu Pražského hradu, že KPR nebude poskytovat jakékoli informace vybraným médiím. Svůj krok KPR zdůvodnila bojem proti dezinformacím. Opatření se týká týdeníku Respekt, serverů Seznam Zprávy a Deník N a pořadů České televize 168 hodin a Reportéři ČT. Mynář to zdůvodnil tím, že se některá média snaží "neseriózním a nestandardním způsobem získávat informace od pracovníků Kanceláře prezidenta republiky". Zástupci dotčených médií se proti rozhodnutí Hradu ohradili.

"Pro mě je to docela nepochopitelný postup, přiznám se," řekla k rozhodnutí Hradu Miroslava Vostrá (KSČM). "A myslím si, že komu to nejvíc ze všeho ublíží, tak to bude přesně, když to řeknu velmi obecně, Hrad a pan prezident sám." Vostrá podotkla, že spokojenost s prací novinářů může být "větší či menší", ale dělají svou práci, občané mají právo na informace a takovéto selektování není na místě.

Na dotaz, zda souhlasí s tím, že podle sobotního vyjádření Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) porušuje rozhodnutí Ústavu i Listinu základních práv a svobod, řekla, že není právník a porušení Ústavy tak nevidí. Zdůraznila však, že v rámci etiky, spolupráce a obrazu Hradu to není šťastný postup. Europoslanec a místopředseda ODS Alexander Vondra postup Hradu označil za "klukovinu". Ani on však neřekl, zda jde o porušení Ústavy.

"Já si nemyslím, že je to dobře, myslím si, že Kancelář prezidenta by měla poskytovat informace všem novinářům a měla by se tak vyjadřovat, ale je to rozhodnutí tiskového odboru," uvedl poslanec Robert Králíček (ANO). Poslanec Jiří Kobza (SPD) míní, že se záležitost dala řešit jiným způsobem. Novináři jsou podle něj od toho, aby informace přinášeli a přenášeli.