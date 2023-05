Někteří vinaři již připravují kvůli spotřební dani prodej za hranicemi

Praha - Někteří čeští vinaři z pohraničních oblastí se připravují na zřízení prodejních míst za hranicemi Česka kvůli možnému zavedení spotřební daně na víno. Týká se to například oblasti kolem jihomoravského Mikulova nebo Valtic. Novinářům to řekl prezident Svazu vinařů ČR Martin Chlad. Zavedení daně navrhuje Národní ekonomická rada vlády (NERV) jako součást balíčku opatření ke konsolidaci veřejných financí. Vláda ho má představit ve čtvrtek.

Chlad poznamenal, že pro malé vinaře činí prodej přímo zákazníkům takzvaně "z baráku" velkou část jejich zisků a jde o nejrentabilnější prodej za poslední roky. Podle něj může být reakcí vinařů na zavedení spotřební daně také likvidace vinohradů. "Už se dělají v některých vinařstvích propočty," řekl. Jako dopady zavedení daně zmínil také rozvoj černého trhu.

Svaz vinařů poukazuje na to, že spotřební daň na víno je nulová ve 14 zemích EU. Minimální daň se platí ve Francii a její výběr směřuje do fondu na podporu vinařství. Chlad poznamenal, že v otázce spotřební daně by se mělo vyčkat na případnou harmonizaci v celé EU. Je to podle něj téma, které by se mělo začít řešit do dvou až tří let vzhledem k tomu, že je tlak na to, aby se k zavedení spotřební daně v EU přistoupilo. Zdravotní aspekty podle něj akcentuje například Světová zdravotnická organizace (WHO).

Svaz už dříve uvedl, že zavedení spotřební daně 23,40 Kč na litr povede k růstu cen běžné lahve vína za 100 Kč v obchodech o 35 Kč. Chlad řekl, že v kategorii vín kolem 100 Kč se v ČR prodá 80 procent domácí produkce a zdražení by vedlo k tomu, že se česká a moravská vína dostanou do dražších segmentů. Vína od 130 Kč a výše dnes podle něj kupuje pouze deset až 15 procent lidí. Podle svazu by to tedy vedlo k propadu prodeje tuzemských vín až o 40 procent.

Upozornil na to, že na českém trhu lze najít i víno z Nového Zélandu, které stojí 50 Kč a po zavedení daně se může zdražit na 85 Kč. Existují i vína ze Španělska, které se dováží za 0,20 eura (4,70 Kč) za litr, které se pak stáčí do lahví a dalších obalů. Podle Chlada tak levné produkci čeští vinaři ani v případě zdanění dovozu nedokážou konkurovat.