Brno - Někteří rektoři se ani letos nezúčastní oslav státního svátku 28. října na Pražském hradě u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Neúčast omlouvají osobními či pracovními důvody, jiní pozvánku neobdrželi a někdo se ještě rozhoduje. Výjimkou je rektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) Vojtěch Petráček, který se na Hrad chystá. Chybět budou i několik hejtmanů a primátorů. Někteří pozvánku nedostali. Jiní pozváni byli, ale dají přednost například akcím v regionu.

Zástupci vysokých škol měli v posledních letech se Zemanem napjaté vztahy. Slavnostního ceremoniálu 28. října se přestali účastnit v roce 2014, protože se jim nelíbilo, že prezident odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů a že kvůli osobním sporům nepozval na předávání vyznamenání na Pražský hrad rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka a bývalého šéfa Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera. Letos v březnu většina z nich nebyla ani na inauguraci znovuzvoleného prezidenta, ačkoli s výjimkou Beka pozvání na slavnostní akt rektoři dostali.

Rektor Bek ani letos zatím pozvání na Hrad neobdržel, uvedla dnes mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Z brněnských vysokých škol nepřijmou pozvání ani Petr Oslzlý z Janáčkovy akademie múzických umění, ani Danuše Nerudová z Mendelovy univerzity. "Vzhledem k mimořádné významnosti tohoto svátečního dne jsem se rozhodla oslavit tento den jiným, pro mne důstojnějším způsobem," napsala ČTK Nerudová. O neúčasti Oslzlého informoval ČTK mluvčí akademie Luboš Mareček. Rektor Vysokého učení technického v Brně Petr Štěpánek se zatím rozhoduje. "Vzhledem k tomu, že teprve zítra (ve středu) uplyne lhůta, kdy mají účastníci potvrdit případnou účast, nebo se omluvit, zatím jsme na tuto pozvánku nereagovali," uvedla mluvčí brněnské techniky Radana Kolčavová.

Z pražských vysokých škol pozvánku obdrželi například rektor Akademie výtvarných umění v Praze Tomáš Vaněk a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Hana Machková. Podle mluvčí školy Martiny Mlynářové se rektorka ceremoniálu nezúčastní z osobních důvodů. Svou účast na Hradě omluvil i Vaněk, doplnila mluvčí AVU Blanka Čermáková. Rektor České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) Petr Sklenička, který již v pondělí prostřednictvím mluvčí školy potvrdil, že pozvání dostal, se na Hrad také nechystá. "Pan rektor na nedělní ceremoniál na Hradě nedorazí," uvedla dnes mluvčí ČZU Jana Kašparová. Stejně tak rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) Karel Melzoch. Už v pondělí se vyjádřil, že na Hrad v neděli nepřijde, i kdyby pozvání dostal. Podle mluvčího VŠCHT Michala Janovského má v plánu důstojnější program. Dopoledne se zúčastní kladení věnců na Vítkově, potom univerzitní akce u sochy Tomáše Garrigua Masaryka a vojenské přehlídky v Dejvicích a večer půjde do Obecního domu na Koncert pro republiku.

Předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš Zima pozvání dostal. Zda dorazí, je ale zatím nejasné. "Pan rektor pozvánku obdržel a o své účasti se rozhodne pravděpodobně ve středu," řekl ČTK mluvčí UK Václav Hájek. Rektor ČVUT Petráček, který byl i na Zemanově inauguraci letos v březnu, se na Hrad chystá. Podle mluvčí školy Andrey Vondrákové obdržel pozvánku v pátek. "Pozvánku z Hradu jsem přijal a zúčastním se," napsal Petráček ČTK v SMS.

Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek pozvánku dostal, ale akce se nezúčastní. Z pracovních důvodů bude tou dobou pobývat v USA. V zahraničí jsou i rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula a rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča. Ten doplnil, že by do Prahy stejně nejel, přednost by dal akcím v regionu.

Také šéf ústecké Univerzity J. E. Purkyně Martin Balej pozvánku na Pražský hrad na předávání státních vyznamenání obdržel. "K oslavám stého výročí oslav vzniku samostatného československého státu mám velký respekt. Oslav na Pražském hradě se však zúčastnit nemohu," řekl Balej ČTK. Na Hrad se nechystá ani olomoucký rektor Jaroslav Miller. "Dosud žádná pozvánka na Univerzitu Palackého, pokud vím, nedorazila," řekl dnes ČTK Miller. Rektor Technické univerzity Liberec Miroslav Brzezina se podle mluvčí univerzity Barbory Jónové oslav na hradě zúčastní.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes řekl, že pozvánku nedostal jen minimální počet lidí. Podle něj jsou to poslanci, hejtmani či rektoři, kteří mají vůči Zemanovi kritický postoj, nebo při volbách hlavy státu podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše. Podobná situace byla už při březnové inauguraci prezidenta i na předchozích oslavách vzniku republiky.

Nejvyšší žalobce Zeman pozvání nedostal

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nedostal z Hradu pozvánku na slavnostní vyznamenávání u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Akce se tedy nezúčastní. Informaci, kterou zveřejnila na twitteru redakce Respektu, potvrdil ČTK mluvčí nejvyššího žalobce Petr Malý.

Před více než rokem se Pavel Zeman odmítl dostavit na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Nejvyšší státní zastupitelství totiž tehdy dohlíželo na vyšetřování kauzy v Lesní správě Lány spadající pod prezidentskou kancelář. Podle loňského zjištění serveru Seznam Zprávy nechtěl Pavel Zeman ohrozit integritu vyšetřování.

"Od té doby, kdy pan nejvyšší státní zástupce odmítl schůzku s panem prezidentem za situace, kdy bylo Nejvyšší státní zastupitelství činné v kauze Lesní správy Lány, pan nejvyšší státní zástupce žádné pozvání na Hrad nedostal a s žádným už ani nepočítá," řekl ČTK Malý.

Oslav na Hradě se nezúčastní někteří hejtmani a primátoři

Slavnostního vyznamenávání u příležitosti 100. výročí vzniku Československa na Pražském hradě se v neděli nezúčastní několik hejtmanů a primátorů. Někteří z nich pozvánku vůbec nedostali. Jiní sice pozváni byli, ale dají přednost například akcím ve svém regionu. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes novinářům řekl, že pozváno nebylo jen minimum lidí. Jsou to podle něj ti, kteří se stále nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana.

Pozvánku zatím nedostal liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). "Dostal jsem ale pozvání ministra obrany na Vítkov a na přehlídku a tam samozřejmě půjdu, to si člověk musí užít takové věci, které jsou jen čas od času," řekl ČTK Půta. I kdyby pozvánka na Hrad naposlední chvíli přeci jen dorazila, má už jiný program. "Letos je těch akcí opravdu hodně, já budu na závěrečném koncertu Mezinárodního festivalu Lípa Musica v Novém Boru, který je k stému výročí republiky," řekl Půta.

Pozván nebyl ani zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). "Jsem přesvědčen, že zřejmě nepojedu, zúčastním se přehlídky, na kterou jsem byl pozván," uvedl Čunek. Také zlínský primátor Miroslav Adámek (STAN) na oslavy nepojede. "Budu slavit ve Zlíně, otevíráme Památník Tomáše Bati," řekl.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) pozvánku nedostal a ani ji nečeká. V Praze se zúčastní vojenské přehlídky na Evropské třídě a navštíví koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu na Staroměstském náměstí. Loni na Hrad pozván byl, před prezidentskou volbou ale podpořil Jiřího Drahoše. Zemanova konkurenta ve druhém kole podporoval i primátor Brna Petr Vokřál (ANO), který rovněž pozvaný není. Na Hrad nejede ani primátor Plzně Martin Zrzavecký (ČSSD). "Pan prezident mě nepozval," řekl ČTK. Důvodem je podle něj zřejmě to, že ho kritizoval za některé kroky.

Pozvánku na Hrad dostala středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). "Účast jsem potvrdila," řekla ČTK.

Jihlavský primátor Rudolf Chloupek (ČSSD) řekl ČTK, že dostal pozvánku dnes. Na Hrad nepojede, protože je nemocný a lékařem povolené vycházky mu cestu neumožní. "Že bych tam nejel kvůli tomu, že někdo dostane vyznamenání a jiný nedostane, tak to neberu. Určitě je mezi vyznamenanými spousta lidí, kteří si to zaslouží," uvedl.

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) pozvánku dostali. Oba se ale omluvili. Důvodem jsou akce v Moravskoslezském kraji. Ostrava například chystá dvoudenní víkendový výroční program. Rovněž primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA) se omluvil. "Účastním se slavnostního koncertu Karlovarského symfonického orchestru, který přednese k této příležitosti Mou vlast," řekl ČTK.

Oslav na Hradě se nezúčastní hradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), ani hradecký primátor Zdeněk Fink (Hradecký demokratický klub). Štěpán pozvánku nedostal. "Je to vůle pana prezidenta, koho při příležitosti stého výročí pozve. Dál to nebudu komentovat. Budu v regionu na různých akcích, které výročí připomínají," uvedl na dotaz ČTK Štěpán. Akcím v regionu dá přednost i Fink.

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO) pozvání na Hrad dostal a zúčastní se. "Pan prezident bude vyznamenávat paní učitelku, která zachránila čtyři lidské životy. Je to pro mne obrovská čest, nemohl bych se nezúčastnit už jen z toho důvodu, že si toho nesmírně vážím," řekl dnes ČTK Okleštěk. Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) pozvánku rovněž obdržela a 28. října na slavnostní večer dorazí.

Hrad: Pozvánku na 28. října nedostalo jen minimum lidí

Prezidentská kancelář na nedělní ceremionál u příležitosti 100 let založení Československa nepozvala jen minimální počet lidí. Jsou to podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka ti, kteří se stále nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana do prezidentské funkce. Do Vladislavského sálu na slavnostní udílení státních vyznamenání a Zemanův projev pozval Hrad stovky hostů, na následnou recepci do Španělského sálu má přijít až 3000 lidí, řekl Ovčáček novinářům.

Na oslavy 28. října nedostali pozvánku někteří poslanci, hejtmani či rektoři, kteří mají vůči Zemanovi kritický postoj, nebo při letošních volbách hlavy státu podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše. Podobná situace nastala už při březnové inauguraci prezidenta i na předchozích oslavách vzniku republiky.

Ovčáček nechtěl uvádět jmenný seznam těch, kteří nebyli pozváni. "Chci zdůraznit, že jich je opravdu minimální počet, možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o určité vyjádření laskavosti. Nechceme těmto lidem způsobovat zbytečné dilema při vědomí, že už takřka šest let úkorně prožívají fakt, že občané České republiky dvakrát ve svobodných a demokratických volbách zvolili prezidentem Miloše Zemana," řekl Ovčáček.

Víkendové oslavy založení samostatné republiky zahájí Zeman v pátek večer, kdy setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Oba politici by měli během zhruba půlhodinové schůzky mluvit o spolupráci v bezpečnostní otázkách, o vzájemných investicích či dalším vývoji Evropské unie.

Následující den se český prezident zúčastní přísahy vojáků Hradní stráže a slavnostního otevření zrekonstruované budovy Národního muzea, na Hradě také přijme diplomatický sbor. Ve státní svátek 28. října zavítá na tradiční pietní akt na Vítkově, na Hradě jmenuje nové generály, na Evropské třídě zhlédne vojenskou přehlídku. Večer předá ve Vladislavském sále vyznamenání a přednese projev.

Mezi hosty nebude chybět ani slovenský prezident Andrej Kiska. Oba prezidenti států někdejší federace se znovu potkají po víkendu ve slovenském Martině, kde se v úterý uskuteční oslavy 100 let od přijetí Martinské deklarace. Slováci v ní vyhlásili pro slovenský národ právo na sebeurčení a nezávislost a přihlásili se ke vzniku samostatného česko-slovenského státu.

Prezident či jeho spolupracovníci už dříve prozradili některá jména vyznamenaných. Řád bílého lva letos získá in memoriam někdejší československý premiér Antonín Švehla. Posmrtně jej obdrží také tři čeští vojáci, kteří zemřeli v létě při teroristickém útoku v Afghánistánu. Vyznamenání má také dostat dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, tenista Radek Štěpánek, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, někdejší novinářka Jana Lorencová, zpěvák Michal David či učitelka mateřské školy Darina Nešporová za záchranu předškoláků při dopravní nehodě na Olomoucku.

Zeman hodlá vyznamenat i slovenského podnikatele Pavola Krúpu, který je v médiích označován za nájezdníka kvůli tomu, že se snaží využít slabin problémových firem. Výhrady k ocenění Krúpy vyjádřil premiér Andrej Babiš (ANO), který se v pondělí se Zemanem sešel. Jak prezident na tyto výhrady reagoval, Ovčáček neřekl s tím, že šlo o jednání mezi čtyřma očima.

Letošní oslavy 28. října budou podle organizátorů vzhledem ke stoletému výročí výjimečné. Vystavena a speciálně nasvícena bude prezidentská standarta prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, květinová výzdoba bude v národních barvách, dodal mluvčí Hradu.